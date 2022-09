Auf die Plätze, fertig – los!

Die Gemeinde Everswinkel fördert mit einem neu aufgelegten Programm die Installation von neuen PV-Anlagen auf privaten Dächern. Eine Antragsstellung wird digital über die Homepage möglich sein. Die Förderung knüpft an das Programm „1000 Photovoltaikanlagen im Kreis Warendorf“ an und bezuschusst Eigentümer aus Alverskirchen und Everswinkel.

2,2 Millionen. So viele Solaranlagen sind mittlerweile in Deutschland installiert. Photovoltaik ist Trend. Von Januar bis Juni seien 30,6 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Solarenergie ins deutsche Stromnetz eingespeist worden, womit ein Anteil von 12,1 Prozent an der Stromerzeugung im Lande erreicht sei, berichtet das Info-Portal „Strom-Report“. Nordrhein-Westfalen kam Ende vergangenen Jahres auf eine Gesamtleistung von 6567 MWp (Megawatt-Peak). Die Kreisverwaltung hatte im vergangenen Jahr ein Förderprogramm „1000 Photovoltaikanlagen im Kreis Warendorf“ gestartet, bei dem in der Vitus-Gemeinde 16 Anträge zum Zuge kamen – dann war das Kontingent schon erschöpft. Die Gemeinde will nun mit einem eigenen Förderprogramm daran anschließen.

Pro Objekt in Everswinkel und Alverskirchen ist damit eine Anlagenförderung in Höhe von 500 Euro möglich. 18.000 Euro sind dafür insgesamt im Topf, so dass 36 Photovoltaik-Anlagen auf privaten Dächern in den Genuss eines Zuschusses kommen können. Finanziert wird das durch Mittel aus dem „Erlass zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie“ des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW. Die Gemeinde erhält daraus knapp 45.000 Euro zur freien Verfügung. Das Everswinkeler Förderprogramm sei mit dem Klimaschutzmanagement der der Kreisverwaltung erarbeitet worden und stehe im Bezug zur Maßnahme „EV II – Energetische Optimierung Bestand“ aus dem Gemeinde-Entwicklungskonzept, erläuterte Philipp Elsbernd vom Bau- und Planungsamt in der jüngsten Planungsausschusssitzung.

Die Antragsphase für die Förderung beginnt am Montag, 26. September, mit der Freischaltung um 10 Uhr unter der Internet-Adresse www.everswinkel.de/de/klimaland. Natürlich gibt es bei diesem gemeindlichen Förderprogramm Spielregeln. So kommen ausschließlich private Eigentümer von privaten, auf Gemeindegebiet liegenden Gebäuden als Antragsteller in Frage. Ferner darf die Summe aller Zuschussförderungen von Bund, Land, Kreis und der Gemeinde für die geplante Anlage nicht 100 Prozent der Gesamtbaukosten übersteigen. Es muss sich um eine neu angeschaffte PV-Anlage mit einer Mindestleistung von drei kWp handeln, und die Installation darf erst nach Erteilung des Bewilligungsbescheids erfolgen – ausschließlich durch einen Fachbetrieb.

„Die Bewilligungen erfolgen chronologisch nach dem zeitlichen Eingang der vollständigen und korrekt eingereichten Anträge“, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung. Zur Vollständigkeit gehören demnach diverse Unterlagen wie ein Eigentumsnachweis des Gebäudes, das Angebot eines Handwerksbetriebes mit Leistungsangabe der geplanten PV-Anlage sowie Nachweise und Belege für den Verwendungsnachweis (siehe genannte Website).

Die restlichen Landesmittel in Höhe von rund 26.000 Euro sollen übrigens für den Ausbau der Fahrrad-Abstellanlage Schmaler Kamp und dessen Überdachung mit PV-gespeister Beleuchtung verwendet werden.