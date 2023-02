Auf eine Krisensituation vorbereitet sein

„So sehr man auch hoffen mag, von solchen Katastrophen verschont zu bleiben, gefeit ist man davor allerdings nicht. Daher kann eine gute Vorbereitung elementar sein, wenn der Ernstfall eintritt“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemeldung der Bürgermeister von Everswinkel, Telgte und Ostbevern. Die Frage der Vorbereitung gilt nicht nur für die Kommunen, die sich in den vergangenen Monaten intensiv mit Vorkehrungsmaßnahmen für den Fall einer Krisensituation beschäftigt haben, sondern auch für jedermann ganz persönlich.

Neben den Vorbereitungen, die von kommunaler Seite für solche Ausnahmesituationen getroffen werden wie etwa die Einrichtung von Betreuungspunkten und Notrufmeldestellen, haben die Stadt Telgte und die Gemeinden Everswinkel und Ostbevern gemeinsam eine Broschüre für die Bevölkerung erarbeitet, in der erläutert wird, was zur Notfallvorsorge gehört, welche Vorkehrungen zu Hause getroffen werden sollten und wie in Notfällen gewarnt wird. Außerdem wird in der Broschüre erklärt, wie sich die Bürgerinnen und Bürger bei Gefahren richtig verhalten und wo es weitere Informationen oder Hilfen gibt.

„In der Vorbereitung auf mögliche Krisenszenarien ist in den Kommunen schnell deutlich geworden, dass etwaige Katastrophen nur bewältigt werden können, wenn auch die Bürgerinnen und Bürger Vorsorge getroffen haben“, erläutert Ostbeverns Bürgermeister Karl Piochowiak die Intention zur Herausgabe der Broschüre. „Bei großflächigen oder schweren Schadenslagen kann Hilfe nicht sofort und überall geleistet werden. Da ist es entscheidend, dass sich jeder zunächst erst einmal selbst helfen kann“, ergänzt Everswinkels Bürgermeister Sebastian Seidel, warum es so wichtig sei, dass sich auch alle Einwohner mit dem Thema Eigenvorsorge auseinandersetzen.

Dieser Einschätzung kann sich Telgtes Bürgermeister Wolfgang Pieper nur anschließen, der appelliert: „Nehmen Sie sich Zeit, über Ihre persönliche Notfallplanung nachzudenken, und bewahren Sie diese Informationsbroschüre gut auf, um sie im Fall der Fälle schnell griffbereit zu haben.“ In den Gemeinden Everswinkel und Ostbevern wurden die Broschüren bereits an die Haushalte verteilt, in Telgte steht dies nun auch an. Weitere Broschüren liegen in den Rathäusern zur kostenlosen Mitnahme aus oder können von den jeweiligen Homepages der Kommunen heruntergeladen werden.