Aufatmen nach schwerer Zeit

Wie das war im Frühjahr und Sommer 2020 – Jörg Päpenmöller und Conni Szyja wissen es noch genau. „Schrecklich“, sagt Päpenmöller. Er muss nicht eine Sekunde über eine Antwort nachdenken. Das Gespräch mit den beiden Beiratsmitgliedern und Bewohnern des Hauses St. Vitus sowie mit Einrichtungsleiter Lothar Berth läuft schon eine ganze Weile an diesem späten Nachmittag, als Conni Szyja ausspricht, was gerade wieder in ihm hochkommt: „Ich war traurig“, sagt er leise. Das wirklich mitreißende Leuchten, das er nahezu immer in seinen Augen hat, ist für einige Momente komplett verschwunden. Keine Besuche seinerzeit – von niemanden. Keine Arbeit. Keine Fahrten in die Werkstätten. Auch Lothar Berth spürt, wie die Erinnerung seinen Schützling berührt und anfasst. Auch jetzt noch, über zwei Jahre danach.

Nicht zusammen essen

Schlimm sei es gewesen, nicht mehr mit den Bewohnern zusammen zu essen, erinnert sich Berth. „Das haben wir nicht mehr gemacht. Das ist wie in einer Familie, wenn sie nicht mit ihren Kinder zusammen essen, weil ja einer den anderen anstecken könnte.“

Zeitsprung ins Jahr 2022, Sommer, Hitze: Die Menschen leben ihr Leben wieder ganz normal. Sie treffen sich, halten keine Abstände ein, tragen keine Masken, feiern, essen zusammen. Welche Spuren hat die Pandemie samt Kontaktsperren im Haus St. Vitus hinterlassen? Wie haben die Bewohner und Bewohnerinnen die vorher unvorstellbaren Einschränkungen überstanden?

Komplette Isolation

Mit am schlimmsten sei es gewesen, dass sie nicht mehr zur Arbeit hätten fahren dürfen, erzählen Szyja und Päpenmöller übereinstimmend. „Ich habe Arbeit ins Wohnheim geholt“, erinnert sich Berth. „Bis zu den Sommerferien waren wir nur hier.“ Doch das war nicht dasselbe. „Man trifft bei der Arbeit ja Kollegen, andere Menschen, redet miteinander.“ Das alles fiel damals flach.

Die meisten Bewohner, berichtet der Hausleiter, hätten den um die vier Monate andauernden Lockdown – die einzige komplette Isolation – 2020 ganz gut verkraftet. „Es ist ja auch nicht nur negativ gewesen.“ Berth spricht von Beschaulichkeit, die durchaus gutgetan habe. „Es war sehr familiär.“

Die Angst, dass sich die Bewohner anstecken, sei indes sehr groß gewesen. Auch die Sorge, dass alle Mitarbeiter erkrankten und die Versorgung der Bewohner in den drei Einheiten mit einmal sechs, einmal 15 und einmal 25 Männern und Frauen nicht mehr gewährleistet hätte werden können, sei da gewesen. „Das ist Gott sei dank nicht passiert.“

Altersprozess beschleunigt

Therapeutisches Reiten, Musik, Ausflüge – all das habe nicht mehr stattfinden können. Bei einigen wenigen Bewohnern, glaubt Berth, habe das den Altersprozess in Gang gesetzt beziehungsweise beschleunigt. „Sicher kann man aber nicht sagen, welche Zusammenhänge es da gibt“, betont er einschränkend. Einige wenige seien nicht mehr so belastbar wie vor der Pandemie. Bei einem Bewohner habe sich die Corona-Krise negativ auf das Suchtverhalten ausgewirkt. Als Hausleiter Berth davon kurz berichtet, sagt Päpenmöller: „Man darf nicht ständig Nachrichten gucken.“ Erst der Ukraine-Krieg habe die tägliche Corona-Berichterstattung weitgehend aus den Medien verdrängt, resümiert Berth. Alle drei sind sehr froh über das Zurückrücken des Themas.

Micky Krause war da

Berth blickt zurück, dass während der Isolation Micky Krause dem St.-Vitus-Haus einen Besuch abgestattet hat und draußen aufgetreten ist. Das habe allen gutgetan. Auch der in Everswinkel gestrandete Zirkus habe eine Vorstellung draußen gegeben. Das Testen und Impfen dann, sagt er, „hat uns zurück ins Leben gebracht.“

Und jetzt freuen sich alle auf das Sommerfest am 10. September. Die Einrichtung Haus St. Vitus wird 40 Jahre alt. „Dass wir ein Sommerfest mit allen Angehörigen und alten Freunden wieder feiern können, ist wirklich schön. Da sind die Kinder der Geschwister der Bewohner und schon deren Kinder dabei. Die Gespräche sind am wichtigsten. Die sind es, die am meisten gefehlt haben.“ Die Freude darüber ist auch dem Einrichtungsleiter deutlich anzumerken.

Schiss und ein bisschen Angst

Ein „bisschen Angst“ beziehungsweise „schon Schiss“ haben Conni Szyja und Jörg Päpenmöller, dass es im Herbst „wieder losgeht“. Was sie sich am meisten wünschen? „Gesundheit“, sagt Päpenmöller, „allgemeine Gesundheit und Zufriedenheit“, sagt Szyja. Und beide nicken zustimmend als Lothar Berth das Gespräch an diesem lauen Sommertag mit diesem Satz sozusagen abschließt: „Ich glaube, es ist ein bisschen Vertrauen eingetreten, dass wir nicht untergehen.“