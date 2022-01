„Red Head Redemption“: Per Crowdfunding zur eigenen Platte

Zuletzt versetzten sie auf Gut Brückhausen ihr Publikum in Erstaunen und Entzücken. Der Rezensent dieses atmosphärisch dichten „Wohnzimmer-Konzerts“ im Oktober vergangenen Jahres vor vier Dutzend Zuhörern schrieb von „exquisitem Stoff“ und einem „künstlerisch beeindruckenden Abend“. Für den haben Sandra Botor und Thomas Kraß im Rahmen ihres 2021er-Tour-Programms „Ehe, Männer und andere Katastrophen“ einige Male gesorgt.

Zusammen sind sie „Red Head Redemption“ was man mit „Rotkopf-Erlösung“ übersetzen könnte. Zwei Rothaarige, die sich Chanson, Cabaret und Chaos auf ihre Entertainment-Fahne geschrieben haben. Songs mit – wie sie sagen – „irrwitzigen Liedtexten“, gerne mal auf „chansonisierter“ Basis im Stile a la Grönemeyer, „Die Toten Hosen“, „Die Ärzte“ oder auch „Rammstein“. Was bislang noch fehlte: Ein eigenes Album. Das soll sich nun mit größtmöglicher Fan-Unterstützung ändern.

Das Stichwort ist „ Crowdfunding“; eine Finanzierungsform, bei der Anleger gemeinsam in ein Projekt investieren, damit dieses realisiert werden kann. Das Projekt: Acht Songs stilecht auf Schallplatte gepresst. Vier Klassiker auf der einen, vier rockige Werke auf der anderen Seite. Eingespielt im „Watt matters Studio“ in Bielefeld Ende April. Bis dahin ist es aber noch ein harter Finanzierungsweg. „2500 Euro müssen als ‚Startlevel‘ bis zum 20. Februar erreicht werden. Erst dann gilt das Projekt als erfolgreich“, erzählt Thomas Kraß.

Das Prinzip ist wie beim Online-Kauf: Erst die Zahlung, dann die Lieferung. „Ein Crowdfunding bietet uns die Möglichkeit, finanziell abgesichert eine Platte zu veröffentlichen, die wir mit eigenen Mitteln gar nicht stemmen können. Einfacher gesagt: ohne erfolgreiches Crowdfunding können wir nicht ins Studio gehen.“ 2500 Euro decken die Kosten für Studio und Coverdesign. Weitere 2300 Euro wären nötig für die LP-Pressung und die GEMA-Gebühren.

„Es gibt zwar die Möglichkeit, einfach nur einen freien Betrag zu spenden. Aber vor allem bei Buchung eines der vorhandenen ‚Dankeschöns‘ bekommt man einen echten Gegenwert“, verweist Kraß auf die Gegenleistungen, die von zwei Postkarten, einer signierten Nasenflöte über einen Digital-Download mit Booklet oder dem Album auf Vinyl bis zum Wohnzimmer- und Privatkonzert reichen. Das Crowdfunding läuft über folgende Plattform: www.startnext.com/redheadchansons

Am 20. Februar um 23.59 Uhr ist Sendeschluss bei dieser Schwarmfinanzierung. Kommt nicht genug Geld zusammen, gehen die Spenden zurück an die Spender, und der Traum vom Album und der musikalischen „Unsterblichkeit mit unsterblichen Klassikern“ wäre geplatzt. Und damit auch die Möglichkeit, sich das unvergleichliche Duo via Langspielplatte oder Digital-Datei über die heimischen Lautsprecher ins eigene Wohnzimmer zu holen und so oft auftreten zu lassen, wie man lustig ist.