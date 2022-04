Aufgaben auf mehrere verteilen

Endlich konnte die KFD Everswinkel wieder mit frischem Wind an die Zukunftsplanung gehen – und das gleich mit einem neuen Leitungsteam. Die Aufgaben sollen zukünftig auf mehreren Schultern ruhen, so beschloss es die Generalversammlung in ihrer jüngsten Sitzung.

Es waren schwere Jahre für die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD). Kein Gottesdienst, kaum Veranstaltungen und keine Generalversammlungen. Am Freitagabend konnte diese alljährliche Versammlung nun wieder stattfinden. 54 Frauen trafen sich im Pfarrheim, um ihren Vorstand neu zu wählen sowie zurück- und ebenso vorauszublicken.

Zunächst gab es einen geistlichen Impuls. Im Mittelpunkt stand ein Netz. „Das haben wir bereits vor zwei Jahren fertiggestellt und es ist ein tolles Symbol, für unseren für alle so wichtigen Zusammenhalt. Die Knoten halten alles zusammen. Sie stehen für Hoffnung und Zuversicht“, sagte Margarete Wernsmann und zeigte auf ein buntes Geflecht hinter ihr. Rot stünde für die Liebe, Blau für die Treue, Grün sei die Hoffnung und Weiß die Freude, Gelb symbolisiere Wärme und Licht und Schwarz Trauer und Schmerz. Lila sei ein Zeichen für Umkehr und Verzeihung. Und dann sei da noch der unsichtbare Faden. „Der ist von Gott geschenkt. Knüpft weiter am Netz eurer Gemeinschaft“, wünscht sich die KFD.

Lila als ein Zeichen für die Umkehr

Sie hätten Pläne gehabt, wollten einige Jubiläen feiern. Doch das sei nicht möglich gewesen. Dann sei zu der Pandemie noch die Flut und nun der Krieg hinzugekommen. „Was ist los in der Welt“, fragt Margret Wernsmann. Die KFD Everswinkel besteht seit nunmehr 170 und die in Alverskirchen seit 120 Jahren. Die Evangelische Frauenhilfe ist vor 70 Jahren gegründet worden.

Das hätten alle gemeinsam mit einem großen Fest begehen wollen. Die KFD hat stets eine Vielzahl an Aktivitäten. Andachten und Ausflüge wurden unternommen, die mit Besichtigungen und unterhaltsamen Zusammenkünften verbunden waren. Im Rückblick wurde klar, wie sehr die Pandemie ihnen die Durchführung dieser Pläne unmöglich gemacht hatte.

Sie lobte anschließend die Arbeit der Frauen, die seit Jahren das Frühstück nach der Gemeinschaftsmesse organisieren.

Einige Bezirkshelferinnen verkündeten an diesem Abend ihren Abschied vom Dienst. Den Posten von Irmgard Schlüter übernimmt nun Elfie Pröbsting, den von Elli Hagemeyer füllt nun Ruth Cremann aus, die ebenso Margret Schwermanns Amt übernimmt. Hildegard Röttgermann tritt in die Fußstapfen von Christa Haverkamp. „Sie alle sind mit so viel Herzblut dabei“, bemerkte Margret Lamenta und ergänzte, die Überschüsse gingen stets an eine guten Zweck und im Ganzen seien bisher 7000 Euro gespendet worden. Im Mai wird es wieder ein Frühstück nach der Gemeinschaftsmesse geben, allerdings mit vorherige Anmeldung bei Angelika Philips. „Da starten wir wieder durch“, bemerkte die Sprecherin zufrieden, die auch der Arbeit der Kleiderkammer, der Spielschar und Seniorengruppe Respekt zollte.

Gut besucht war die Versammlung der KFD in Everswinkel. Foto: Foto: Marion Bulla

Auf der Tagesordnung der Versammlung standen an diesem Abend ebenso Vorstandswahlen. Margret Lamenta hatte im Vorfeld bereits kommuniziert, dass sie als Sprecherin zurücktritt. Die Versammlung beschloss, die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. So werden Margarete Wernsmann, Annette Unterbusch, Angelika Philips sowie Lioba Emmerichs, Marita Arndts-Haupt, Christine Lutterbeck, Ingrid Leschik, Barbara Wessels-Toepper, Nicole Menzel sowie Hildegard Reher zukünftig diese Teamarbeit leisten und sich die Aufgaben dabei teilen. Veronika Seibert hatte zuvor im Rahmen ihres Kassenberichtes von einer soliden finanziellen Situation berichtet. Aktuell zählt die KFD Everswinkel 274 Mitglieder.