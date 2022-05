Aufregende Reise in den Orient

In der St. Agatha-Grundschule entstanden im Rahmen dieser Reise Berge und Wüsten in der Turnhalle, und die jungen Besucher des Kinderkonzertes wurden vom Pindakaas Sayophon-Quartett mit auf eine Reise in den wilden Orient genommen.

In einem mitreißenden Kinderkonzert nahm das Pindakaas Saxophon-Quartett gemeinsam mit den beiden Schauspielern Frank Dukowski und Marcell Kaiser Kinder und Lehrerinnen der St. Agatha-Grundschule mit auf eine spannende Reise in den Orient, die durch Unterstützung der Sparkasse Münsterland Ost ermöglicht wurde.

„Alla Turca“ oder „Der Dirigent und sein Flaschengeist“ erzählt die Geschichte des berühmten, etwas strengen Musikers Franz von Stock (Dukowsi) und des unabsichtlich befreiten, quirligen und mit scheinbar eigener Sprache ausgestatteten Flaschengeists Flitzmed (Kaiser). Der will seinen Wunschring zurück, den Räuberkönig Klaumuth ihm gestohlen hatte und überredet von Stock, ihn zu begleiten. Zu den Klängen orientalisch inspirierter, klassischer Musik, etwa von Mozart und Beethoven, reisten beide mit den begeisterten Kindern auf einem fliegenden Teppich in den Orient. In der Turnhalle ließen sie Berge und Wüsten entstehen und erschufen sogar einen orientalischen Basar. Am Ende gab es den Wunschring zurück und für die Künstler einen donnernden Applaus.