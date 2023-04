Auftakeln fürs große Abenteuer

„Wenn nicht jetzt, wann dann. . .“ Diese Liedzeile der „Höhner“ ist für Jessica Jenschke aus Ostbevern, Lior Karpol aus Raestrup und Max Huhn aus Ladbergen gleichsam der Leitfaden, der sie in den vergangenen rund drei Jahren bereits durch dick und dünn gehen ließ und am Ende möglicherweise einmal rund um die Welt führen soll.

Die drei 20-Jährigen, die sich während ihrer Zeit an der Freien Waldorfschule in Everswinkel kennengelernt hatten, haben einen gemeinsamen Traum. Sie möchten gemeinsam die Welt erkunden, und das alles mit einer rund zwölf Meter langen Segeljacht. Doch von Anfang an: Treibende Kraft war am Anfang Lior Karpol. Bereits zu Schulzeiten träumte er davon, sich mit einem Boot auf den Weg zu machen und die Welt zu erkunden. Die Begeisterung für die Fortbewegung auf dem Wasser kennt nicht nur keine Grenzen, sondern scheint auch ansteckend zu sein. Gleich drei weitere Klassenkameraden infizierte er mit seiner Idee. Im Dreier-Team - einer hat kurz vor dem Abenteuer einen Rückzieher gemacht – wollten sie am Karsamstag von Travemünde aus aufbrechen. Dann soll es in einem mehrwöchigen Törn durch den Nord-Ostsee- und Ärmelkanal an der französischen Atlantikküste vorbei bis ins Mittelmeer gehen. Rund 1300 Seemeilen sind das ungefähr, mindestens vier Wochen wird das dauern.

Doch was nach Abenteuer riecht und sich leicht und unbeschwert anhört, hat in den vergangenen drei Jahren eine Menge Nerven gekostet und auch Kraft, um den einen oder anderen Rückschlag zu verarbeiten. Nachdem Karpol wochenlang nach einem passenden Segelboot gesucht hatte, wurde er in Schweden fündig. Eine sogenannte Gecco 39, eine 39 Fuß lange hochseetaugliche Segeljacht mit einem 36 PS-starken Hilfsmotor wurde schließlich erworben.

Mit dieser Segeljacht soll es zunächst ins Mittelmeer gehen und später dann auch über den "Großen Teich". Foto: privat

Am 1. November vergangenen Jahres wurde das Boot gekauft. Doch bereits nach kurzer Zeit tauchten die ersten Schwierigkeiten auf. Ein Getriebeschaden verlängerte den Schweden-Aufenthalt auf vier Wochen; denn ein passendes Ersatzteil für das in die Jahre gekommene Getriebe musste aus England importiert werden. Zudem hing es einige Zeit im Zoll fest. Schließlich hieß es Leinen los, und nach einem Zwischenstopp in Trelleborg ging es bei rauer See und eiskalten Temperaturen nach Travemünde. Dort kam die Mannschaft erschöpft an.

Doch damit war die Überführungsreise noch längst nicht zu Ende. Der Mast musste wegen des großen Tiefgangs des Bootes gezogen werden, und es ging über Kanäle vier Tage lang nach Münster. Dort wurde die Gecco in den vergangenen Wochen überholt und fit für den großen Törn gemacht. Nachdem sie dann in Travemünde wieder ihren Mast bekommen hat, der ebenfalls komplett überarbeitet wurde, wollen die drei Abenteurer in See stechen. Angst haben Jessica, Lior und Max nicht. „Respekt, haben wir“, sagt die Frau im Team nach kurzem Überlegen, denn die eigene Komfortzone sowie Freude und Bekannte für einen so langen Zeitraum zu verlassen, sei schon ein großer Schritt. Und mit jedem Tag, an dem das Ablegemanöver näher rücke, steige auch die Aufregung, denn eine solche Tour will gut geplant sein.

Vorbereitung auf die große Tour hinaus in die Welt. Foto: privat

Und, auch das schwingt in den Worten der jungen Seefahrer mit: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Sprich: Mit jugendlichem Schwung geht vieles besser und einfacher. Zudem, das betonen die drei angehenden Seefahrer, hätten sie viel Unterstützung erhalten, auch wenn anfangs der eine oder andere Familienangehörige skeptisch gewesen sei. Und für das große Abenteuer sind die drei Protagonisten gut gerüstet. Lior und Jessica haben bereits eine größere Segelerfahrung und speziell Lior den Sportküstenschifferschein sowie die entsprechenden Funkzeugnisse gemacht. Zudem wurde das Boot mit viel Sicherheitstechnik sowie einem Autopiloten nachgerüstet.

Das alles sollte dann am Karsamstag passé sein. Wenn alles nach Plan gelaufen ist, ist es schon frühmorgens losgegangen in Richtung Mittelmeer. Dort angekommen, will das Trio erst einmal das gute Wetter genießen, die eine oder andere Stadt erkunden, mit etwas Arbeit die Bordkasse wieder aufbessern und vor allem Erfahrungen für die nächste Etappe sammeln. Denn wenn alles so läuft, wie Jessica, Lior und Max sich das denken, dann werden sie im Herbst, unterstützt von kräftigen Passat-Winden, den „Großen Teich“ überqueren, um ihre Abenteuerreise fortzusetzen.