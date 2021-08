Auftakt mit drei Knüllern

Vierwöchiges Kulturwiesen-Festival startet am Freitag

Alverskirchen

Es ist zwar Freitag, der 13., aber das soll in diesem Fall eher ein Glücksfall sein. Denn an diesem Tag startet das die nächsten vier Wochenenden umfassende Kulturwiesen-Festival auf dem Gelände des Alverskirchener Hofs Schulze Wettendorf. Für die Events am Samstag und Sonntag gibt es noch Tickets.