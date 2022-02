Aufwertung für die ganze Anlage

Geduld und Ausdauer waren schon gefragt. Vor mehr als zwei Jahren, Anfang Januar 2020, ging der erste Vorantrag auf den Weg. „Da sieht man, wie lange es gedauert hat“, schmunzelt Peter Grunert. Der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins hat aber nun endlich Grund zur Freude. Als die NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, am Dienstag die neuen Fördermaßnahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ bekanntgab, war der Reiterverein endlich mit auf der Liste. 90 000 Euro Unterstützung sind zugesichert.

Bereits im Juni 2019 kam die Nachricht aus Düsseldorf, dass für Sportvereine und ihren Breitensport in der Vitus-Gemeinde insgesamt 300 000 zur Verfügung stehen würden. Die drei Vereine SC DJK Everswinkel, DJK Rot-Weiß Alverskirchen und der Reiterverein sollten sich daraufhin mit dem Kreissportbund auf die Verteilung einigen. Das war offenbar nicht so einfach aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen und zog sich etwa bis Anfang 2021 hin. „Wir haben dann den Knoten durchgeschlagen“, und der Reiterverein habe finanzielle etwas zurückgesteckt, damit es endlich etwas wird, blickt Grunert zurück. Der Gesamtantrag für Everswinkel war dann wohl der letzte im Kreis Warendorf.

„Es ist das erste Mal, dass der Reit- und Fahrverein an einem Förderprojekt teilgenommen hat“, bislang sei es nur um „Übungsleiter-Geschichten“ gegangen. Die Finanzspritze kann der Verein bestens gebrauchen. Drei Projekte sind auf der to-do-Liste. So ist ein Ziel, „dem gesamten Wiesenbereich eine neue Umzäunung zu gönnen. Da geht‘s auch um die Sicherheit, da muss man was tun.“ Zweite Baustelle wird die Sanierung der Toilettenanlage in der alten Reithalle sein. Die ist über 40 Jahre alt, hat noch Blümchen-Fliesen aber keine Heizung.

Größtes Projekt ist aber der Bau einer Longierhalle mit automatischer Führanlage und einem Durchmesser von rund 20 Metern, die am liebsten neben der „neuen“ Reithalle Platz finden soll. Sie soll zu einer spürbaren Entlastung der alten Reithalle gerade in den Wintermonaten führen und den Pferden eine vernünftige Bewegungsmöglichkeit abseits der im Winter oft matschigen Wiese gegenüber den Stallungen bieten. Sechs bis acht Pferde könnten gleichzeitig in diesem Longierzirkel bewegt werden. „Es gibt schon Planungen, wie man sowas machen kann“, sagt Grunert. Zuvor müssen noch Gespräche mit dem Kreis geführt werden.

„Ich freue ich sehr, dass der Verein nun die Möglichkeit hat, eine moderne und bedarfsgerechte Anlage anzubieten“, kommentiert der CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier die Förderung. „Nachdem in den vergangenen Legislaturperioden unter Rot-Grün die Investitionen in unsere Sportstätten gestockt haben, hat die Landesregierung mit dem Sportstättenförderprogramm ein deutliches Zeichen gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als Sportland Nummer ein“, so Hagemeier. Grunert blickt der Erweiterung freudig entgegen. „Das wertet die ganze Anlage schon erheblich auf.“ Es wäre nach 22 Jahren, die die „neue“ Reithalle auch schon auf dem Buckel hat, das erste neue Element. „Wir haben natürlich den Nachteil, dass die Kosten in allen Bereichen explodiert sind.“ Deshalb will man sehen, dass möglichst viel Eigenleistung einfließt bei Zaun, Toiletten-Sanierung und Longiercenter. Bei dem seien beispielsweise das Fundament und der Außenbereich Ansatzpunkte für Eigenarbeiten. Dennoch: Allein beim Longiercenter „ist man da schon an die 100 000 Euro“.

Zwei Jahre Pandemie liegen hinter dem Reiterverein. Natürlich habe das Vereinsleben darunter gelitten, Turniere seien ausgefallen, Veranstaltungen wie Oster- und Herbstritt oder die Nikolausfeier mussten gestrichen werden. Aber: „Wir haben es coronamäßig ganz gut überstanden. Wir hatten in den zwei Jahren immer die Möglichkeit, die Pferde zu bewegen.“ Für Pfingsten ist nun das große viertägige Turnier mit Prüfungen von E bis S geplant. Ob‘s klappt? „Wir haben die Hoffnung. Zwei Jahre ist es komplett ausgefallen, das tat schon weh“, resümiert Grunert, der sich zugleich erleichtert zeigt: „Die Sponsoren haben alle zu uns gehalten, das ist auch nicht selbstverständlich.“