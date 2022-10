Ausbauarbeiten liegen im Plan

Der Innenausbau in der Erweiterung des St.-Magnus-Hauses in Everswinkel läuft auf Hochtouren. Ein Bild vom Baufortschritt machte sich jetzt der Aufsichtsrat der St.-Elisabeth-Stift gGmbH.

Die Erweiterung des St.-Magnus-Hauses um weitere 20 Plätze nimmt sehr konkrete Formen an. Aktuell läuft der Innenausbau mit Estrich, Trockenbau, Heizung und Lüftungsanlage auf Hochtouren. Grund genug für den Aufsichtsrat der St.-Elisabeth-Stift gGmbH, sich direkt vor Ort ein Bild vom Baufortschritt zu machen.

Künftig 80 Apartments

Jens Hinkemann und Linda Altewische von der Hausleitung machten deutlich, dass die Nachfrage nach Pflege und Betreuung im St.-Magnus-Haus ungebrochen groß sei. Mit künftig 80 Apartments mit je 25 Quadratmetern liege die Kapazität bedarfsgerecht zur weiter steigenden Nachfrage nach stationärer Langzeitpflege in Everswinkel. Auch niedrigschwellige Angebote würden an Bedeutung gewinnen, wie die gute Auslastung der vor einem Jahr erweiterten Tagespflege mit nun 18 Plätzen zeige, heißt es in der Presseinformation der St.-Elisabeth-Stift gGmbH.

Die Ausführungen des Technischen Leiters Peter Kerkmann machten deutlich, dass die Erweiterung in Form einer Aufstockung auch für die Mitarbeitenden viele Vorteile biete. „Das ganze Gebäude ist in den Blick gekommen, so dass die Erweiterung im Bestand auch die Möglichkeit bietet, die vorhandenen Wohn-Ess-Zimmer in den Wohnbereichen zu vergrößern, das Gebäude energetisch mit einem neuen Blockheizkraftwerk und Photovoltaik zu optimieren und die Räume künftig im Sommer zu kühlen.“

Dritter Aufzug für kürzere Wege

Ein weiterer großer Vorteil: Die Mitarbeitenden haben weiterhin kurze Wege. Das wäre bei einem Erweiterungsbau im angrenzenden Wäldchen anders gewesen. Zur Optimierung des Wegekonzeptes wird auch ein dritter Aufzug gebaut. „Das Konzept haben wir mit den Mitarbeitenden zusammen entwickelt, um unsere Qualitätsstandards in allen Belangen zu erreichen“, betonte Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann.

Die Maßnahme erfordert auch unter Brandschutzaspekten erhebliche Investitionen, da auch der vorhandene Bestand komplett neu bewertet wurde. „Wir sind beim Brandschutz top aufgestellt“, betonte Kerkmann. Manchmal seien aber nur Zentimeter ausschlaggebend für große Zusatzmaßnahmen, sodass zum Beispiel eine Brandschutztreppe komplett erneuert werden musste.

„Wir haben gute Stimmung wahrgenommen und danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren wertvollen Einsatz unter den nicht immer leichten Coronabedingungen und den gleichzeitigen Belastungen durch die Bauaktivitäten“, würdigte Aufsichtsratsvorsitzender Werner Strotmeier das Engagement im Haus. Sein Dank galt auch Kerkmann, der bei der Baustellenkoordinierung alles gebe, um den Ablauf trotz Engpässen bei Baumaterial und Baufachkräften im Zeitplan zu halten.