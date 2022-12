Ausflug in eine wunderbare Weihnachtswelt

Wie in den vergangenen Jahren wurde die Fahrt mit dem Bus von der Kolpingsfamilie gesponsort. Wer schon einmal diese schöne Einstimmung auf die Adventszeit im Kurhaus Hamm erlebt hat, weiß, wie wunderbar die Musik von Michael Wiehagen, die Choreographie von Anke Lux, der Tanz und Gesang der Musical Company der Städtischen Musikschule Hamm harmonieren.

In diesem Jahr wurde das Musical „Wilma Wunders Weihnachtsladen“ aufgeführt. Wilma ist Inhaberin eines kleinen, aber feinen Spielzeugladens mit nostalgischen Spielwaren, die ein wenig aus der Zeit gefallen sind – ausgeklügelte Technik in Form neuester Spielekonsolen und Computer-Gadgets sucht man bei ihr vergebens. Ausgerechnet am Vorweihnachtstag naht Unheil in Gestalt des neuen Hausbesitzers, Herrn Grässlich. Die Lage scheint aussichtslos, wenn da nicht noch Bernie, Silke, ihr Vater und eine kleine Elfe wären. Und himmlische Rettung kam auch noch vorbei zur Rettung des wundervollen Weihnachtsladens. Im Anschluss konnten die Zuschauer noch Autogramme ergattern und die Schauspieler persönlich kennenlernen.