Ponyhof Georgenbruch erneut „Beliebtester Ferienhof in NRW“

Fragt man einen Sportler, ist die Antwort meist vorhersehbar: Einen Titel zu erringen, ist schwer. Einen Titel zu verteidigen, ist schwerer. Der Ponyhof Georgenbruch hat seinen Titel verteidigt. Nach 2021 trägt er auch 2022 den Titel „Beliebtester Ferienhof in NRW“.

Das ist das Ergebnis einer Gästebewertung des Vermittlungsportals „LandReise.de“. Aus mehr als 4000 Gastgebern in Deutschland und dem europäischen Ausland setzten sich elf durch. Neun in verschiedenen Bundesländern, zwei weitere in Österreich und Südtirol. „Das ist schön für uns, wir freuen uns total“, ist Tina Schulze Zurmussen begeistert.

Zwischen Dezember 2020 und November 2021 hatten Landurlauber die Möglichkeit, ihre gebuchten Quartiere in puncto Ausstattung, Freizeitangebote, Verpflegung und Service nach Schulnoten online zu bewerten und in Kommentaren ihre ganz persönlichen Eindrücke zu schildern. Am vergangenen Mittwoch erfolgte die spannende Siegerehrung in einer Videokonferenz.

Umstrukturierung fiel mitten ins erste Corona-Jahr

Für den Everswinkeler Ferienhof ist der Erfolg besonders bemerkenswert, erfolgte die Umstrukturierung vom bekannten Domizil für Kinder-Reiterferien zum Gutshof mit Ferienwohnungen für Reit-, aber auch Fahrrad- und Wanderfreunde sowie Erholungssuchende doch erst im Frühjahr 2020. Mitten hinein in die anlaufende Corona-Pandemie.

„ »Wir hatten noch nie ein normales Jahr.« “ Tina Schulze Zurmussen

„Wir hatten noch nie ein normales Jahr“, stellt Tina Schulze Zurmussen somit auch etwas ernüchtert fest. Endlich mal ein Jahr ohne Pandemie und ohne Corona-Beschränkungen, das hofft die ganze Familie. „Man hat sich schon ein wenig daran gewöhnt, dass es schwierig wird“, blickt sie auf das vergangene Jahr zurück. Größtes Problem seien die immer wieder veränderten Corona-Regeln, die es umzusetzen gelte. Rund 120 Reitschüler absolvierten jeweils vorher immer einen Test. „Das Bürokratische ist die Herausforderung. Der Buchungswille bei den Menschen ist ja da.“

Die Hoffnungen in diesem Jahr ruhen darauf, „dass ein bisschen mehr Normalität hinein kommt und alles etwas strukturierte abläuft“. Ab Ostern bis in den Herbst reicht eigentlich die Hauptsaison auf dem Ferienhof. Gäste aus Nordrhein-Westfalen, aus Niedersachsen und Hamburg aber auch aus Bayern und anderen ferneren Gegenden steuern ihn an. „Manche fahren fünf Stunden bis zu uns.“ Der Ponyhof ist neben dem „LandReise.de“-Portal auch auf Facebook und Instagram vertreten. Viele Gäste kämen aber auch durch Mund-zu-Mund-Werbung anderer Gäste, resümiert Tina Schulze Zurmussen nicht ohne Stolz. Und: „Der Hof ist ja auch schon bekannt.“

„Beliebtester Ferienhof 2022“: Auszeichnung lockt neue Gäste an

Zweifellos. Immer dazu gehörten die Pferde. Schon seit dem 16. Jahrhundert waren die Besitzer des landwirtschaftlichen Anwesens mit dem Kulturgut Pferd verbunden. Die Ponyzucht nach dem Zweiten Weltkrieg mündete ab 1963 dann in dem Angebot der Reiterferien für Kinder aus ganz Deutschland. Das Kapitel der Kindergruppen ist inzwischen beendet.

Die sichtbare Auszeichnung als „Beliebtester Ferienhof 2022“ in Form eines Würfels und mit einem Schild fürs Gebäude kommt auf dem Postweg. Die ersten neuen Gäste sind wohl schon früher da. Es gebe jetzt schon einige kurzfristige Buchungen – vielleicht von Leuten, die in den Ski-Urlaub wollten und denen das nun doch zu heikel sei, vermutet Schulze Zurmussen. „Zu Karneval sind wir ausgebucht“, freut sie sich. Und sonst – „kurzfristig ist bei uns kein Problem“.

Der Wunsch für die Zukunft: „Unser Ziel ist es, mal bester Ferienhof von Deutschland zu werden“, sagt Tina Schulze Zurmussen. Mit dem Titel schmückt sich in diesem Jahr der Esterer Hof nördlich des Chiemsees in Bayern.