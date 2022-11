Aushängeschild von Anfang an

In der Everswinkeler Bevölkerung gab es schon in den 70er-Jahren den immer wieder geäußerten Wunsch nach einem eigenen Hallenbad, um nicht immer in die Nachbarkommunen fahren zu müssen. Der damalige Bürgermeister Hermann Walter sah sich früh mit diesem Anspruch konfrontiert – und stellte sich der Herausforderung. Mit Erfolg. Intensive Überlegungen, Prüfungen und Planungen führten letztendlich zum Bau des Vitus-Bades. Das war vor nunmehr 40 Jahren.

Das Wasser ist eingelassen und erwärmt. Wenn das Vitus-Bad heute wieder öffnet, ist die Auszeit für die jährlichen Wartungsarbeiten beendet. Man kann es treffend als „Bad-Pflege“ bezeichnen. Denn wie der menschliche Körper mit zunehmendem Alter einer regelmäßigen „Systempflege“ bedarf, so ist das auch bei einem Freizeitbad. Und das Vitus-Bad vollendet im Dezember immerhin sein 40. Lebensjahr. In dieser Zeitspanne hatten andere Spaß- und Freizeitbäder schon Besuch vom Abrissbagger.

Am 3. Dezember 1982 begann in Everswinkel die neue Zeitrechnung. Eine kleine Kommune auf dem Lande mit damals 6479 Einwohnern hatte plötzlich ein eigenes Familienbad mit 2311 Quadratmetern Nutz- und 570 Quadratmetern Wasserfläche – das war nicht nur etwas Besonderes, das war in Nordrhein-Westfalen so ziemlich einzigartig. Man nannte es sogar Musterprojekt, wie Kultusminister Jürgen Girgensohn seinerzeit in der Eröffnungsrede aufzeigte. Was aber nur wenige Vitus-Bürger wissen dürften: Das Everswinkeler Freizeitbad hat noch zwei recht baugleiche „Schwestern“: Die eine ist im 300 Kilometer südlich entfernten Rheinböllen (4150 Einwohner) im Hunsrück angesiedelt, die andere im 365 Kilometer süd-westlich gelegenen Saarburg (7500 Einwohner) unweit von Trier.

Everswinkel hatte damals einen durchaus sportlichen Gemeindedirektor. Hermann Walter war aktiver Tennisspieler und Sportinteressierter. Schon in seine frühe Amtszeit fielen die Planung und Umsetzung etlicher Sportanlagen und -Projekte. Mit der Frage nach einem Schwimmbad für Everswinkel wurde er gleich zum Dienstbeginn 1976 konfrontiert. „Es waren eine Frage und eine Antwort, die es in sich hatten“, erinnert sich der frühere Gemeindedirektor und nachfolgende hauptamtliche Bürgermeister. Ein klassisches Lehrschwimmbecken hielt er schon damals „für nicht zukunftsfähig“.

Musterobjekt: Das weitgehend baugleiche Freizeitbad in Rheinböllen diente als Vorbild für Everswinkel. Foto: Gemeinde Rheinböllen

Die mögliche Blaupause fand er in Rheinböllen. Das dortige Freizeitbad war das, was er sich für Everswinkel und auch als Modell-Anlage für den ländlichen Raum vorstellen konnte. Ins Boot zu holen waren dafür neben der Bevölkerung der Gemeinderat und das Land NRW als Zuschussgeber. Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit waren gefragt. Der Rheinböllener Bad-Architekt wurde eingebunden, man besichtigte Bäder in ganz Deutschland, machte sich über die Finanzierung Gedanken und holte sich Schützenhilfe im überörtlichen politischen Raum. Man fand sie in Richard Winkels, SPD-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Landessportbundes NRW. Dazu kam die starke Unterstützung seitens des Everswinkeler SPD-Fraktionsvorsitzenden Günter Meier.

Ein weiteres As hielt man mit einer Unterschriftenaktion von Bürgern 1977 sowie dem Ergebnis der Bürger-Fragebogenaktion 1978 in den Händen. Die Nachfrage nach einem modernen Familienbad war zweifellos da. Die damaligen Zielvorstellungen fasst Walter so zusammen: Ein im Hinblick auf Bau- und Betriebskosten finanzierbares, nicht isoliert liegendes, sondern ins Sport- und Freizeitangebot eingebundenes, von der Größe nicht überzogenes, freizeitorientiertes Spaßbad für Kinder und Erwachsene. Es sollte ein Konzept sein, das als Modell-Anlage besonders förderwürdig wäre. „Das Bedeutendste am Konzept in der Planung und mit Zielrichtung auf eine anhaltende Attraktivität war, dass wir uns nicht wie die anderen Betreiber auf alle Besucherschichten ausrichten wollten, sondern spezialisierend für junge Familien mit Kindern und ältere Menschen anziehend sein wollten“, so Walter rückblickend. „Wie wichtig und richtig diese entscheidende Weichenstellung war, bewies später und bis heute der Betrieb des Bades.“

Die Endphase beim Bau des Everswinkeler Vitus-Bades 1982. Foto: WN-Archiv

Die Rechnung ging auf. Auch dank der Überraschungsidee, eine Gasmotor-Wärmepumpe im Bad über eine 900 Meter lange Leitung durch 25 Grad warmes Wasser vom Trockenwerk der Milchwerke zu speisen. Am 19. Juni 1979 erfolgte der Ratsbeschluss fürs Vitus-Bad, am 10. April 1980 der erste Spatenstich mit Kultusminister Girgensohn, Regierungspräsident Erwin Schleberger und den Landtagsabgeordneten Heinrich Ostrop und Richard Winkels, „was die Bedeutung dieses Projektes unterstrich“. Dazu eine nicht zählbare Menge an Bürgern. Neben Beifall gab’s auch skeptische Stimmen außerhalb der Gemeinde. Die übernehme sich wohl, hieß es da etwa. „Wenn man so will hat das bei uns den Ehrgeiz geweckt, es denen zu zeigen“, schmunzelt Walter. „Wir nahmen betriebswirtschaftliche Beratung in Anspruch und hatten das Konzept zur Eröffnung stehen. Dazu gehörte die einprägsame Namensgebung ebenso wie das Informations- und Werbekonzept höchst professioneller Art bis hin zu Eintrittspreisen, die am Markt durchsetzbar sind und die die betriebswirtschaftliche Seite der Bad-Finanzierung berücksichtigen.“

Die Eröffnung am 3. Dezember 1982 geriet noch eine Nummer größer. Everswinkel hatte nun nicht nur eine wichtige sportliche und gesundheitsfördernde Einrichtung, sondern auch eine neues Aushängeschild. „Mit diesem spektakulären Vitus-Bad wurden wir in kurzer Zeit weit und breit bekannt. Genau das brauchte Everswinkel. Ein Image, das die Entwicklung fördert“, bilanziert Walter mit Blick auf Wohn- und Gewerbegebiete.

Blick ins Vitus-Bad? Nein, es ist das zum Verwechseln ähnliche Freizeitbad in Saarburg, erbaut 1983. Foto: Stadt Saarburg

Mit den drei nahezu baugleichen Bädern mit ihren prägenden Dachkonstruktionen gelang dem damaligen Büro Geller & Müller Architekten aus Mainz der Coup, ein Konzept und einen Entwurf gleich mehrfach zu vermarkten. Der Anfang war in Rheinböllen gemacht worden. 1976 begann man dort mit dem Bau des Bades auf einem Wiesengrundstück, 1978 wurde die Eröffnung gefeiert. Als Gesamtkosten waren 2,88 Millionen D-Mark angesetzt worden. Das Bad mit fast 883 Quadratmetern Wasserfläche umfasst ein 25-Meter-Becken, ein Kinder-Erlebnisbecken, ein Außenbecken und seit dem Umbau 2002 ferner eine Saunalandschaft sowie eine fast 70 Meter lange Rutsche. In Saarburg wurde das Freizeitbad 1983 in Betrieb genommen mit Mehrzweck-, Abenteuer- und Planschbecken sowie Suhle und insgesamt 400 Quadratmetern Wasserfläche. Auch dort gibt es eine Sauna, eine Cafeteria sowie die kleine Grotte mit Wasserfall. Die Schwesterbäder sind noch in Betrieb. Allerdings ist der damalige Prototyp in Rheinböllen derzeit in der Diskussion. Abriss und Neubau oder Sanierung lautete die politische Frage der vergangenen Monate, die durch eine Machbarkeitsstudie beantwortet werden soll. Das Bad in Rheinböllen hat noch eine veraltete Technik, technische und bauliche Mängel haben sich eingestellt. Auf jeden Fall belaufen sich die Investitionen, um dort zukunftssicher über ein Freizeitbad zu verfügen, auf etwa 7,6 Millionen Euro.

Anschneiden der Geburtstagstorte zum 20-jährigen Bestehen des Vitus-Bades 2002 durch den damaligen Bürgermeister Ludger Banken (l.) sowie dessen Vorgänger Hermann Walter. Foto: WN-Archiv

Im Vitus-Bad, dem mittleren der drei Schwesterbäder, werden sich dank kontinuierlicher Bad-Pflege bis Dezember rund 4,7 Millionen Bad-Besucher in den 625 Kubikmetern Wasser vergnügt haben. Und die Geschichte wird fortgesetzt. Schließlich ist es eines der wichtigsten Aushängeschilder der Gemeinde, wie Bürgermeister Sebastian Seidel betont. „Ich selbst bin so alt wie das Vitus-Bad und kenne Everswinkel nicht ohne. Wenn ich im Studium erzählt habe, woher ich komme, kannten selbst Kommilitonen oder ältere Semester aus dem Westmünsterland das Vitus-Bad.“