Karosseriebauer wird in seiner Freizeit zum Künstler

Münster-Hiltrup

Die Science-Fiction-Film-Reihe „Alien“ ist Kult. In Reminiszenz an sie, baut der Hiltruper Karosseriebauer Christian Vlasak in seiner Freizeit imposante Alien-Figuren – gänzlich aus Schrott.

Von Peter Sauer