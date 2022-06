Auszeichnung für die Seele des BOE

Großes Kino am späten Montagnachmittag im Kreishaus. Musiker in blauen Jacken und schwarzen Hosen packen auf dem Parkplatz ihre Instrumente aus und gehen geschlossen los. Sie sind gekommen, um einer Frau ihren Respekt zu zollen. Einer Everswinkelerin, die an diesem Tag eine hohe Auszeichnung verliehen bekommt: das Bundesverdienstkreuz. Dieser Orden ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung in Deutschland und damit die höchste Anerkennung der Bundesrepublik für Verdienste ums Gemeinwohl. Bärbel Deiters kann die Aufregung gar nicht so recht begreifen, denn das, was sie geleistet hat, hat sie mit großer Begeisterung getan. „Ich bekomme ja auch immer Hilfe im Verein. Das ist eine tolle Sache“, sagt die 73-Jährige sichtlich bewegt.

„ »Sie galten als tragende Säule des Vereins.« “ Landrat Dr. Olaf Gericke zum Engagement von Bärbel Deiters im Blasorchester Everswinkel

Aus vielen Gesprächen mit Ordensträgern wisse er, dass alle ihr Tun für selbstverständlich halten. Oftmals seien sie dann überrascht, wenn sie für ihr Handeln eine Auszeichnung bekämen, richtet Landrat Dr. Olaf Gericke das Wort an Barbara Deiters. Knapp vier Jahrzehnte war die Geehrte in zwei heimischen Vereinen herausragend ehrenamtlich engagiert. Zum einen war sie fast 30 Jahre lang als einzige Frau im geschäftsführenden Vorstand des Blasorchesters Everswinkel (BOE) aktiv, war Vertrauensperson und Ansprechpartnerin für neue Mitglieder. Auch organisatorische Aufgaben übernahm Deiters mit dieser gewissen Selbstverständlichkeit, verwaltete die Instrumente und Uniformen der rund 100 Mitglieder. Außerdem führte sie das Archiv des BOE. „Eine besondere Herzensangelegenheit war Ihnen die Nachwuchsförderung. Es ist Ihrem intensiven Bestreben zu verdanken, dass der musikalische Nachwuchs seit mittlerweile zehn Jahren in einem Jugendorchester für das Hauptorchester ausgebildet wird. Sie galten als tragende Säule des Vereins“, lobt der Landrat die Verdienste der Geehrten.

„Ich habe eine besondere Beziehung zum BOE, weil es das Lebenswerk meines Vaters Hugo Heitmann war. Er hatte den Verein 1977 gegründet, ist aber zwei Jahre später verstorben“, erzählt Deiters, die selbst kein Instrument spielt. Dann ergreift Sebastian Seidel das Wort. Der Bürgermeister ist auch seit vielen Jahren BOE-Mitglied als Musiker. „Du hast Dich immer um das Gemeinwohl gekümmert. Dafür zollen wir unseren Respekt. Du bist ,Mama BOE‘“, bemerkt Seidel liebevoll.

Nicht nur im Orchester war Bärbel Deiters engagiert. Ebenso war sie beim Hegering Everswinkel immer zur Stelle, wenn helfende Hände gebraucht wurden. Auch hier wirkte sie im Vorstand mit. 16 Jahre lang war die heutige Großmutter zweier Enkelkinder Obfrau in der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Sie organisierte Ausstellungen und brachte die Rollende Waldschule in Kindergärten und Schulen, machte mit bei Müllsammelaktionen und brachte sich im Mitmach-Museum ein.

„Sie haben insbesondere durch ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement im sozialen Bereich auszeichnungswürdige Dienste geleistet“, so Gericke. Und diese Verdienste hätten sich bis zum Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier herumgesprochen und ihn bewogen, ihr das Verdienstkreuz am Bande zu verleihen, fügt er an. „Jetzt schlägt die Stunde des Dankes. Jetzt stehen nämlich Sie im Mittelpunkt“, sagt der Landrat, bevor er der noch immer überwältigten Everswinkelerin das Bundesverdienstkreuz anheftet. Dann wird es musikalisch. Die Mitglieder des Orchester können ihrer guten Seele endlich das Ständchen bringen.