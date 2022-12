Bedeutsame Lücke geschlossen

Alverskirchen

Rund zehn Millionen Euro hat Münsterland e.V. gemeinsam mit den Kommunen und Kreisen in den vergangenen drei Jahren für das Großprojekt „Schlösser- und Burgenregion Münsterland“ bewegt. Allein im Kreis Warendorf haben die Kommunen im Kreis und die touristische Arbeitsgemeinschaft für alle Maßnahmen insgesamt rund 346.000 Euro als Kofinanzierungsmittel zur Verfügung gestellt. Dadurch seien rund 1,8 Millionen Euro an Fördermitteln in den Kreis Warendorf geholt worden. Ein Teil ist in den nun eröffneten Abschnitt des Radweges an der Brückhausenstraße in Alverskirchen geflossen.

Von Marion Bulla