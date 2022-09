Belohnung für viele Kilometer

Was lag näher, als den Tag der Mobilität zu nutzen, um die eifrigsten Radler der Aktion „Stadtradeln“ auszuzeichnen. Bürgermeister Sebastian Seidel nahm die Ehrung auf den Vitus-Terrassen vor.

Vermutlich war es einer der belebteren Momente am Freitagnachmittag auf den Vitus-Terrassen. Am „Tag der Mobilität“ zeichnete Bürgermeister Sebastian Seidel jene Radler aus, die sich im Mai und Juni bei der Aktion „Stadtradeln“ am eifrigsten ins Zeug gelegt hatten.

In der Kategorie Radsportgruppe sicherte sich das Team „Kemper-Clan“ mit insgesamt 2701,4 Kilometern und einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Leistung von 540,3 Kilometern den 1. Platz und erhielt dafür einen Everswinkel-Gutschein über 75 Euro. Als beste Familie ging das Team „Rainer Zufall“ der Familie Haußknecht mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern erneut nach 2021 als Sieger durchs Ziel. Am Ende standen 1504,2 Kilometer – 376,1 Kilometer pro Kopf – zu Buche, die mit einem einem dreimonatigen Familien-Gutschein fürs Vitus-Bad (Wert 80 Euro) belohnt wurden.

Wiederholungstäter sind auch die Radsportfreunde der DJK Rot-Weiß Alverskirchen. Mit 42 Aktiven strampelten sie 16 054,7 Kilometer – sprich 382,3 Kilometer pro Kopf – und erhielten 100 Euro Preisgeld für die Vereinskasse. Als bester Einzelradler mit den meisten abgespulten Kilometern (1083,4) ging Ralf Bertelmann durchs Ziel, ebenfalls zur DJK RW-Truppe gehörend. Er durfte sich über einen Everswinkel-Gutschein über 50 Euro freuen. Letztendlich wurde unter allen Teilnehmern noch ein 25-Euro-Gutschein ausgelost, der auf Maria Samberg vom Spielmannszug Alverskirchen entfiel.