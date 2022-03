Benefizkonzert unterstützt Geflüchtete

Der Eintritt zum Konzert am Sonntag in der St.-Magnus-Kirche ist frei, doch die Veranstalter hoffen auf großzügige Spenden zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge.

Die Hilfsbereitschaft bei der Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge ist auch im Vitus-Dorf ungebrochen groß. Einen Teil möchte das Kirchenmusiker-Ehepaar Brigitta und Thomas Kraß mit einem Benefizkonzert dazu beitragen. Am 4. Fastensonntag (27. März) wird es in der St.-Magnus-Kirche ein Konzert unter dem Titel „Dich liebt, o Gott, mein ganzes Herz“ geben. Die beiden hauptamtlichen Organisten präsentieren Werke aus Barock und Romantik auf der Querflöte mit Orgel- und Klavierbegleitung. Darüber hinaus werden beide Musiker solistisch mit Orgelliteratur und Improvisationen in Erscheinung treten. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Um eine großherzige Spende zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge wird gebeten.