Besucher aus einer düsteren Welt

Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen neun und 15 Jahren waren und sind noch zu diesem Zweck in weißen Astronauten-Anzügen unterwegs – mal in einer Wohnsiedlung gleich um die Ecke, mal im Haus der Generationen, mitunter tauchten sie auch unvermittelt auf dem Abenteuerspielplatz oder im Vitus-Bad auf.

„Der Dreh dauert knapp eine Woche, die Post-Produktion allerdings deutlich länger“, gewährt Wolff Einblick in ihre Arbeit mit den drei Projektgruppen in den drei Ferienwochen. Jeder Film nehme zwei bis drei Wochen in Anspruch: Drehbuch, Vorbereitung, Aufnahmen, Schnitt und mancher Spezialeffekt – am Ende des Film-Workshops wird ein jeweils rund 30-minütiges Werk mit den jungen Darstellern stehen.

Projektleiterin Carolin Wolff mit einer Gruppe auf dem Spielplatz, um eine neue Szene zu drehen. Foto: Christopher Irmler

Auch in den Osterferien wollte Carolin Wolff ein Film-Projekt anbieten, was die Pandemie jedoch fast unmöglich machte. Am Ende mussten sich die Beteiligten mit einem Online-Projekt begnügen. Umso größer ist nun also die Freude bei den Mitwirkenden, gemeinsam vor der Kamera zu stehen. „Es waren wieder mehr Anfragen, als wir Plätze anbieten konnten“, freut sich Wolff einerseits über das große Interesse, bedauert zugleich jedoch, nicht alle Kinder berücksichtigen zu können. Auch in diesem Sommer sind die Einschränkungen durch Corona sichtbar. „Die Gruppen haben Normalgröße, aber wir drehen mehr draußen. Natürlich werden die Kinder regelmäßig getestet.“ Unkompliziert verlief ein Drehtag im Vitus-Bad, bei dem Unterwasseraufnahmen entstanden.

Was genau im Science-Fiction-Film made in Everswinkel passiert, soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Nur so viel: Im Kern geht es um Besucher aus einer anderen, düsteren Welt. Sie sind emotional kalt, können sich weder freuen noch lachen. Ein „Gefühlsdetektor“ schlägt in markanten Situationen aus und leuchtet in einer bestimmten Farbe, Reisen erfolgen durch einen Spiegel. Viele Szenen wurden doppelt gedreht – so stehen sich die Darsteller in der Endversion dank entsprechender Schnitttechnik selbst gegenüber. Die mit Spannung erwarteten Premieren der drei Produktionen sollen im Oktober gefeiert werden. Bis zum Wochenende könnten die Außerirdischen also noch in der Gemeinde auftauchen.