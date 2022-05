„Beswingter“ Ausflug in die Vergangenheit

Ein Besuchermagnet war das Programm des jüngsten Aktionstages im Mitmach-Museum. Der drehte sich um die Herstellung von Butter und „Muckefuck“ und bot zudem ein musikalisches Schmankerl.

Zunächst wurde der Weg von der Milch bis zur Butter veranschaulicht. Genau wie früher, so wurde in einem ersten Schritt die frische Vollmilch mit Hilfe einer Zentrifuge in Rahm und Magermilch getrennt. Rahm ist leichter als Magermilch und kann daher über die Fliehkraft der Zentrifuge separiert werden. Die über hundert Jahre alte Zentrifuge musste mit einer Handkurbel so lange hochgedreht werden, bis eine Glocke die erforderlichen 530 Umdrehungen je Minute anzeigte. Eine nicht ganz leichte Arbeit. Die noch warme Milch wird durch die Trommel mit 30 übereinanderliegenden Tellereinsätzen ausgeschleudert. Aus 20 Liter Vollmilch lassen sich so drei Liter Sahne gewinnen, aus der sich dann ein Kilo Butter herstellen lässt.

Im zweiten Schritt kann dieser Rahm direkt als süßer Rahm oder nach ein paar Tagen als „gereifter“ Rahm verbuttert werden. Dabei werden in den Butterfässern die Fettkügelchen zerschlagen, das Fett tritt aus und verklebt sich zu einer festen Emulsion. Der flüssige Rest – auch Buttermilch genannt – wird abgelassen, die Butter wird geknetet, gewaschen und schließlich abgepackt. Zum praktischen Einsatz kamen ein gläsernes Handquirl-Butterfass, ein Stampfbutterfass und das fünf bis zehn Liter fassende Schlagbutterfass. Mehrere motorgetriebene alte Schaukel- und Schlagbutterfässer zeigt die Ausstellung.

Güteprüfungen für die Qualität der Butter

Die Qualität der Butter wird durch Güteprüfungen regelmäßig überprüft. Insbesondere der Geschmack ist von vielen Faktoren abhängig: Es beginnt bei der Fettzusammensetzung der Rohmilch, der Temperatur während der Herstellung bis hin zur genau gesteuerten Rahm- und Butterreifung. Im Museum konnte eine naturbelassene, ungesalzene Butter probiert werden. Nicht ganz erreicht wurde ein weiteres Qualitätsmerkmal: Butter darf nur maximal 16 Prozent Wasser enthalten. Überprüft mit einer alten historischen „Butterwaage“ hatte die Museumsbutter 21 Prozent.

Aktionstag Mitmach-Museum Everswinkel: New-Orleans-Klänge im Ambiente der alten Remise: Das Sidewalk Orchestra sorgte für gute Laune.

Im Außenbereich des Museums lag während des gesamten Nachmittags das Röstaroma der Muckefuck-Herstellung in der Luft. Dazu wurde auf einem alten Kochherd in einem gusseisernen Kaffeeröster Roggen (auch Gerste ist möglich) stark erhitzt. Während der Erhitzung muss das Getreide ständig bewegt werden, damit es nicht verbrennt und verkohlt. Viel Erfahrung ist notwendig, damit der Roggen eine tief dunkelbraune Farbe annimmt ohne zu verbrennen und ohne bitter schmeckende Aromastoffe zu bilden. Das gelungene Endprodukt wurde gemahlen, mit heißem Wasser aufgebrüht und konnte vor Ort mit oder ohne Knabbeln probiert werden.

Fließender Übergang von „Butter und Muckefuck“ zu „Wein, Bier und Musik“

Ab 16.30 Uhr gab‘s einen fließenden Übergang von „Butter und Muckefuck“ zu „Wein, Bier und Musik“. Das Museums-Team hielt gekühlte Getränke bereit, und der Kulturkreis hatte das Sidewalk Orchestra aus Osnabrück eingeladen. Die vier Musiker in der traditionellen New-Orleans-Besetzung mit Klarinette, Trompete, Banjo und Tuba sorgten mit ihrer Musik passend zum Sonnenschein, für eine entspannte und „beswingte“ Stimmung. Als Bühne diente die Remise des Museums. Die Musik aus den 20er- bis 40er-Jahren passte perfekt zu den im Hintergrund stehenden Landmaschinen aus eben dieser Zeit. Die flotten Songs und Stücke der Charleston- und Swing-Ära, teilweise allseits bekannte Evergreens und Ohrwürmer wie „Ain’t She Sweet“ oder „Down By The Riverside“, ließen Füße mitwippen und zauberten ein sonniges Lächeln in die Gesichter des Publikums. So erfüllte das Sidewalk Orchestra vortrefflich das, was sich Museums-Team und Kulturkreis von diesem Nachmittag erhofft hatten.