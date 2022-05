Bewährtes Team startet neu

Einmal macht Rita Stalbold es noch. Aber in vier Jahren will die Sprecherin der KFD Alverskirchen aufhören

Zum ersten Mal fand die Jahreshauptversammlung der aktuell 148 Mitglieder starken KFD Alverskirchen nicht im Pfarrheim, sondern im Gasthof Bisping statt. „Corona hat uns ganz schön ausgebremst. Vieles ist ausgefallen“, bedauerte Teamsprecherin Rita Stalbold zur Begrüßung am Dienstagabend. „Gemeinsam neu starten“, so lautet deshalb auch das diesjährige Motto der Frauen.

Maria Sommerheides Rückblick ließ erkennen, wie groß die Zahl an ausgefallenen Veranstaltungen war. Einige Aktivitäten gab es aber dennoch. So hatten die Frauen sich unter anderem zu Winterwanderungen und Radtouren getroffen, es fanden Gemeinschaftsmessen, wenn auch ohne Frühstück statt. Ebenso standen Filmabende sowie Doppelkopfnachmittage auf dem Programm und auch das Martinspiel konnte stattfinden. Ein Palliativabend war noch dabei und der Weltgebetstag wurde ebenfalls zelebriert. Das Jubiläum zum 120. Bestehen sollte 2021 eigentlich groß gefeiert werden. Diese fiel ob der Pandemie am Ende doch sehr viel kleiner aus.

„ »Corona hat uns ganz schön ausgebremst.« “ Teamsprecherin Rita Stalbold

Nachdem Rita Reis von einem soliden Plus in der Kasse berichten konnte, ging es zu den Vorstandswahlen, die ebenso auf der Tagesordnung standen. Als Wahlleiterin wurde die just verabschiedete Teamsprecherin der KFD Everswinkel Margret Lamenta gewählt. „Deine letzte Amtshandlung“, bemerkte Rita Stalbold schmunzelnd.

In geheimer Wahl wurde Rita Stalbold, die seit 20 Jahren Teamsprecherin ist, für vier Jahre wiedergewählt. „Ich mache das gerne, aber schaut doch mal, ob ihr in dieser Zeit nicht jemanden findet“, hatte die neue, alte Chefin den Mitgliedern ans Herz gelegt. Die gut 35 Stimmberechtigten schenkten auch Rita Weis und Margarete Weidemannn ihr Vertrauen und wählten beide einstimmig wieder. Mechthild Gründkemeyer ist neu im Leitungsteam. Maria Sommerhage, Annegret Ritter und Steffi Klobuch stellten sich nicht mehr zur Wahl.

Seit zwei Jahren ist Pawel Czarnecki Präses der örtlichen KFD. „Es ist noch immer vieles neu für mich“, musste der Pfarrer zugeben. Frauen seien die tragende Säule der Gemeinde, betonte er und fügte an, in seiner Kindheit seien es Frauen gewesen, die ihm den Glauben weitergegeben hätten. „Es gibt derzeit viele Flüchtlinge. Das Leben ist nicht leicht und stellt uns vor große Herausforderungen, die die Frauen vielleicht auch besser meistern“, bemerkte der Theologe noch im Bezug auf den Krieg in der Ukraine.

Stalbold kündigt nach 20 Jahren letzte Amtszeit an

Nun ist der Terminkalender für Aktivitäten der KFD wieder prall gefüllt. Mit Radtouren, Ausflügen, jeder Menge Andachten, Prozessionen, sportlichen Angeboten einem Cocktailabend und vielem mehr.

Vor der Generalversammlung hatte es einen Gottesdienst gegeben. Die Kollekte in Höhe von 177,30 Euro ging an die heimische Caritas. Im Vorfeld unterstützte die Gemeinschaft darüber hinaus unter anderem mit 460 Euro eine Grundschule im Flutgebiet.