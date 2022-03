Bewegende Momente mit ukrainischen Flüchtlingen

Erst zaghaft, dann aber erhoben sich immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine, die die katholische Pfarrgemeinde auf Vermittlung der Flüchtlingskoordinatorin Carmen Günnewig zum Benefizkonzert am vierten Fastensonntag zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge eingeladen hatte. „Was passiert da gerade?“, dachten viele der zahlreichen Besucher in der St.-Magnus-Kirche.

Hinter dem unscheinbar wirkenden Programmpunkt „Klavierimprovisationen“ verbarg sich eine Überraschung: Thomas Kraß ließ seine Improvisation in die ukrainische Nationalhymne münden. Das hielt die ukrainischen Gäste nicht mehr auf den Bänken. Es ist anzunehmen, dass es ihnen warm ums Herz wurde, gepaart mit großer Trauer; denn in den für die Menschen aus der Ukraine reservierten Bänken saßen überwiegend junge Mütter und Kinder, die ihre Männer und Väter im lebensbedrohlichen Krieg zurücklassen mussten.

Das Konzert erweckte gegensätzliche Gefühle. Der Fastenzeit und dem Anlass entsprechend, war das Konzert eingerahmt von zwei Orgelpräludien von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Die warmen Prinzipale und Flöten der Fleiter-Orgel waren wie geschaffen, um die nachdenkliche, romantische Stimmung zu unterstreichen, genauso wie die Orgelimprovisation von Kraß über den innigen Choral „Dich liebt, o Gott, mein ganzes Herz“, der dem Konzert die Überschrift gegeben hatte. Er reflektierte in einem gesungenen Gebet das Verhältnis des Beters zum Liebe wollenden Gott, in einer durch Menschen häufig lieblos verletzten und drangsalierten lieblosen Welt.

Da tat es dann gut, dass Werke aus der Barockzeit von Friedrich dem Großen, Georg Friedrich Händel und Benedetto Marcello daran erinnerten, dass in allem Elend der Welt Gott, die Natur und auch Menschen die Welt zum Glänzen bringen können. Die Ehepartner Brigitta Kraß an der Querflöte und Thomas Kraß an der Orgel ließen virtuos und perfekt die munteren Sonaten erklingen.

Pfarrer Czarnecki dankte dem Ehepaar Kraß dafür, dass es ihm gelungen sei, die Konzertbesucher tief zu berühren. Mit der politischen Gemeinde suche die Pfarrgemeinde das Gespräch, um Hilfe zu koordinieren. Er ließ das Willkommen an die in Everswinkel aufgenommenen Kriegsflüchtlinge münden in ein Gebet an die Mutter Gottes, die in orthodoxen Kirchen hoch verehrt wird. Der Erlös des Konzerts in Höhe von 1174 Euro geht an die Ukrainehilfe im Bistum, für die unter den Stichworten „DKM-Spendenportal Nothilfe Ukraine“ weiterhin gespendet werden kann.