Bildungszentrum beeindruckt

Dass man auf einer Fahrradtour auch unglaublich viel lernen kann und ganz neue Eindrücke sammeln kann, dies erlebten die 24 Radlerinnen und Radler der Gruppe „Fit ab 50“ kürzlich hautnah. Das Ziel ihrer Tour war nämlich das Bildungszentrum für Gartenbau und Landwirtschaft in Wolbeck.

„Fit ab 50“ in Wolbeck

24 Radlerinnen und Radler der Gruppe „Fit ab 50“ machten sich kürzlich mit den Tourleitern Volker Haupt und Jürgen Teunissen auf den Weg nach Wolbeck zur Besichtigung des Bildungszentrums für Gartenbau und Landwirtschaft.

In Wolbeck stärkte sich die Gruppe zunächst im Gästehaus mit Kaffee und Kuchen, bevor sie vom Leiter des Bildungszentrums, Vinzenz Winter, begrüßt wurde. Der informierte die Teilnehmer in einer 90-minütigen Führung zunächst über die Geschichte und Aufgabe des Bildungszentrums.

Überbetriebliche Ausbildung im Gartenbau

Schwerpunkt der Arbeit ist die überbetriebliche Ausbildung im Gartenbau, die von Wolbeck aus für die über 4000 Auszubildenden in ganz Nordrhein-Westfalen organisiert wird. Auf dem über vier Hektar großen Freigelände werden unter anderem Versuche an Weihnachtsbäumen durchgeführt. Wolbeck ist Standort für die berufliche Weiterbildung im Gartenbau und Beratungsstützpunkt für die Sparten Baumschule, Obstbau, Spargel, Zierpflanzenbau sowie für Marketing. Außerdem ist hier die Fachschule für Agrarwirtschaft, Fachrichtung Landwirtschaft zu Hause, und es werden Hauswirtschafts-Meisterinnen ausgebildet.

Bei der Führung über das Gelände konnte die Gruppe die Auszubildenden in den einzelnen Arbeitsstätten beim Setzen von Kantensteinen, Pflastern von Kleinpflaster, beim Pflanzen und fachgerechten Anbinden von Bäumen beobachten und erhielt einen Einblick in die vielen Gewächshäuser mit den unterschiedlichsten Pflanzen, deren botanische Namen von den Absolventen für die anstehenden Prüfungen gelernt werden müssen. Auch durften die Gäste einen Blick in die Versuchsgewächshäuser und den Mustergarten werfen. Aufgrund des unbeständigen Wetters ging dann direkt zurück nach Everswinkel.