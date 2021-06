Eine böse Überraschung erlebte Monika Dahmen vom Arbeitskreis Literatur des Kulturkreises bei ihrem täglichen Besuch am beliebten öffentlichen Bücherschrank. In der Nacht war die der Hovestraße zugewandte Tür demoliert worden und nun eine Gefahr für Passanten und Nutzer. Schnelle Abhilfe wurde geschaffen, die Tür notdürftig geklebt.

Die Enttäuschung war dennoch riesengroß bei ihr: „Seit 2014 betreue ich den Bücherschrank hauptverantwortlich, und noch nie hatten wir einen Schaden durch Randalierer. Das ist so unfassbar sinnlos.“ Arbeitskreis-Sprecherin Susanne Müller noch am Sonntag die Polizei, die eine Anzeige aufnahm und den Schaden am Schrank sowie der beschädigten Mülltonne an der Bushaltestelle dokumentierte. Ein Anwohner berichtete auf Nachfrage seitens der Polizei, dass er in der Nacht durch Lärm aufmerksam geworden war und drei Männer vor Ort gesehen habe, die kurze Zeit später in den Nachtbus nach Münster gestiegen seien. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich entweder direkt bei der Polizei Warendorf (

0 25 81/60 00) oder beim Kulturkreis zu melden (

0172/5 33 28 80).