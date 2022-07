Breites Interesse am „Tag der offenen Gartenpforte“

Der Trend in Sachen Beliebtheit von Kleingartenanlagen setzt sich offensichtlich weiter fort – das zeigte auch das große Interesse an dem „Tag der offenen Gartenpforte“ des Kleingartenvereins Everswinkel.

Der „Tag der offenen Gartenpforte“ des Kleingartenvereins Everswinkel erfreute sich regen Interesses. Die Gärten wurden von vielen interessierten Besuchern frequentiert. Viele Fachgespräche über Anbau, Aufzucht von Gemüse und Obst wurden ebenso geführt wie auch viele Fragen rund um das Thema Bienen im Garten und zu weiteren Themen rund um das Kleingärtnerwesen wurden besprochen.

Darüber hinaus haben sich auch etliche Besucher über die Möglichkeit zur Übernahme eines Kleingartens informiert. Somit setzt sich der Trend der Beliebtheit des Kleingärtnerns auch in Everswinkel fort, und auch das Vereinsleben kam am vergangenen Sonntag nicht zu kurz. So nutzen auch die ansässigen Kleingärtner die Möglichkeit, sich gegenseitig zu besuchen und in den Erfahrungsaustausch einzusteigen. Insgesamt ein sehr gelungener Tag, resümiert der Verein.