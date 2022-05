Briefwahl ist nur noch bis Freitag möglich

Am Freitag endet die Zeit, um per Briefwahl an der Landtagswahl teilzunehmen.

Freitag (13. Mai) ist der letzte Tag, an dem Wahlberechtigte noch die Briefwahl für die Landtagswahl am Sonntag (15. Mai) beantragen können. Das Wahlbüro der Gemeinde Everswinkel ist extra aus diesem Anlass am Freitag auch nachmittags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Danach kann eine Briefwahl nur noch am Samstag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr im Rathaus beantragt werden, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Umständen aufgesucht werden kann. Dies gilt auch für Personen, die nachweisen, dass sie ohne Verschulden nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen wurden. Briefwahlunterlagen dürfen nur an Dritte ausgehändigt werden, wenn eine schriftliche Vollmacht der oder des Wahlberechtigten dazu vorliegt, teilt die Gemeinde mit.

Unterlagen rechtzeitig aufgeben

Die Briefwahlunterlagen können am Wahltag selbst bis 18 Uhr im Rathaus wieder abgegeben werden. Verspätet eingegangene Wahlbriefe können danach nicht mehr berücksichtigt werden. In den Wahllokalen werden die Briefunterlagen am Wahltag nicht entgegengenommen. Wer seine Unterlagen per Post an die Gemeindeverwaltung zurückschickt, sollte darauf achten, dass die Unterlagen rechtzeitig aufgegeben werden.

Aufgrund des Ukraine-Konflikts und dem damit verbundenen erheblichen Mehraufwand findet in diesem Jahr keine Ergebnispräsentation der Landtagswahl in der Festhalle statt. Die Ergebnisse können am Wahlabend über www.everswinkel.de abgerufen werden.

