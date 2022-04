Briefwahl möglichst online beantragen

Die Landtagswahl in NRW steht vor der Tür – da gilt es für die Gemeinde, zahlreiche Vorbereitungen zu treffen. Diese reichen vom Versenden der Wahlbenachrichtigungen bis hin zur Bearbeitung der Anträge auf Briefwahl und noch vieles mehr.

Im Laufe der Woche vor Ostern stand für die Gemeinde die schriftliche Benachrichtigung aller Wahlberechtigten, dass sie in das Wählerverzeichnis eingetragen wurden, auf dem Programm. Diese erhalten dann ihre Wahlbenachrichtigungskarte. Wahlberechtigte, die keine Benachrichtigung erhalten haben, können sich an die Gemeinde wenden, um zu klären, ob sie im Wählerverzeichnis stehen.

Auf der Wahlbenachrichtigungskarte befinden sich laut Pressenotiz der Gemeinde folgende Informationen: das Wahllokal, in dem die Stimme am Wahltag abgegeben werden kann, sowie der Zeitraum, zu dem das jeweilige Wahllokal geöffnet ist. Am Wahltag sind zur Stimmabgabe unbedingt die Wahlbenachrichtigungskarte sowie der Personalausweis mitzubringen.

Wahlrecht im Wahllokal ausüben

Grundsätzlich sieht der Gesetzgeber vor, dass das Wahlrecht am Wahltag im Wahllokal ausgeübt werden sollte. Wer aber beispielsweise wegen einer Erkrankung, wegen hohen Alters oder aus beruflichen Gründen am Wahltag nicht ins Wahllokal kommen kann, der kann Briefwahl beantragen. Hinweise zur Briefwahl und einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins befinden sich ebenfalls auf der Wahlbenachrichtigungskarte.

Wer seine eigenen Briefwahlunterlagen persönlich bei der Gemeindeverwaltung abholen oder direkt vor Ort und Stelle wählen möchte, kann dies im Briefwahllokal erledigen. Das Briefwahlbüro im Rathaus der Gemeinde Everswinkel nimmt nach Ostern am Dienstag, 19. April, seine Arbeit auf und ist dann täglich von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet. Nachmittags ist das Briefwahlbüro geschlossen.

Die Gemeindeverwaltung bittet darum, Anträge auf Briefwahl möglichst online zu stellen. Informationen dazu sind nach Ostern auf der Homepage der Gemeinde Everswinkel zu finden.