Broschüre zur Erinnerung

Die Wertschätzung für unsere St. Magnus-Kirche brachte viele engagierte Helfer zusammen. So können wir voller Dank auf den gelungenen Festreigen zurückblicken“, bilanziert Pfarrer Pawel Czarnecki die denkwürdigen Ereignisse im Jubiläumsjahr „500 Jahre St Magnus Kirche.“ Die Erinnerung an dieses besondere Ereignis soll eine kleine Broschüre wachhalten, in der Bilder und Presseberichte zusammengestellt sind. Mit einem Dankschreiben der Pfarrgemeinde wird sie den Everswinkeler Vereinen übermittelt, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben. Gleichzeitig wird sie für alle Gemeindemitglieder in der Kirche ausgelegt.

Pfarrer Czarnecki bedankte sich ebenfalls beim Festausschuss mit Barthold Deiters, Agnes Franke, Bernd Henrichs, Claudia Lawong, Bernhard Lauhoff, Heinz Kemker, Thomas Kraß, Angelika Philips, Caroline Roberg, Alexander Scherner, Werner Schniedermann, Jannik Steinhoff und Matthias Witte. Der Festausschuss koordinierte die Vielzahl der Aktivitäten und spuckte beim Auf- und Abbau kräftig in die Hände.

„Die zuvor umfassend renovierte Kirche steht bereit, um auch in den nächsten Jahrhunderten ein Kristallisationspunkt christlichen Gemeinschaftslebens in Everswinkel zu sein, das den Ort prägt“, wünscht sich die Pfarrgemeinde.