Buchausstellung bietet neuen Lesestoff

Bücherfans hatten hier ihre wahre Freude: Die Ausstellung in der Bücherei St. Agatha am vergangenen Wochenende sorgte für viel Lesestoff und auch für neue Geschenkideen zum Weihnachtsfest.

Es gibt wieder Lesestoff – und das auch noch pünktlich vor Weihnachten: Am vergangenen Wochenende fand nach einem Jahr Zwangspause wieder die Buchausstellung der Bücherei St. Agatha in Alverskirchen statt. Die Bücher wurden von der Buchhandlung „Buchfink“ in Wolbeck zur Verfügung gestellt. Die Ausstellung wurde von vielen Besuchern genutzt, um sich mit neuem Lesestoff zu versorgen, und auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk wurde gefunden. Auch der Förderverein der Grundschule versorgte die Besucher wieder mit Waffeln und Kaffee. Die Gewinner des Preisausschreibens werden von der Bücherei benachrichtigt. Alle bestellten Bücher können in zwei Wochen in der Bücherei, zu den Öffnungszeiten (Sonntags von 9.30 bis 11.30 Uhr und Donnerstags von 16 bis 17 Uhr) abgeholt werden.