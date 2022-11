Budenzauber rund um St. Agatha

Es ist soweit: Rund um die St. Agatha-Kirche lädt am morgigen Samstag der Alverskirchener Adventsmarkt zum gemütlichen Bummel ein. Mehr als 20 Stände locken mit einem vielfältigen Angebot. „Viele Anbieter kommen direkt bei uns aus dem Dorf – regionaler geht es also nicht“, freut sich das Planungsteam der KLJB Alverskirchen.

Mitglieder der Landjugend verkaufen an dem Abend Glühwein, Eierpunsch, Kinderpunsch, Bier und andere Getränke. Die Aussteller bieten von Deko bis Gaumenfreuden ein breites Spektrum. Start für den Adventsmarkt ist um 16 Uhr. Parallel beginnt in der St. Agatha-Kirche der Abend der Lichter. Bis 22 Uhr dauert der Budenzauber. Musikalische Unterstützung leistet der Spielmannszug Alverskirchen, der die Besucher mit dem Adventssingen in Weihnachtsstimmung bringen wird.

Parkmöglichkeiten auch für auswärtige Besucher

Parkmöglichkeiten stehen auswärtigen Besuchern unter den Kastanien direkt an der Hauptstraße, an der Schützenstraße und der Wiemstraße zur Verfügung. Über die Buslinie R22 ist der Adventsmarkt den ganzen Abend über bequem und klimafreundlich zu erreichen (Bushaltestelle Alverskirchen Kirche).

Der Schatzkammerverein hat für den Adventsmarkt eine Überraschung vorbereitet und stellt erstmals seine neue Broschüre „Zeichen des Glaubens“ vor. Dabei handelt es sich um einen Wegweiser zu den Kreuzen und Wegemalen in der Gemeinde, der in einer zweiten, komplett überarbeiteten Auflage erscheint. Franziska von Twickel als Autorin und Franz-Josef Kröger für das Layout haben eine informative und optisch sehr ansprechende Übersicht erstellt, die sich gut als Führer bei Spaziergängen oder Fahrradtouren rund ums Dorf eignet.

„Glaubenszeichen“ auf einer Karte lokalisiert

Die „Glaubenszeichen“ werden auf einer Karte lokalisiert und ausführlich vorgestellt. Außerdem wird der Geschichte ihrer Entstehung nachgespürt. Aktuelle Fotos vermitteln einen Eindruck von der Vielfalt und Schönheit der Wegmale in Alverskirchen. Damit ist die Broschüre, die zum Preis von zwölf Euro zu bekommen ist, ein schönes Weihnachtsgeschenk für jeden kulturgeschichtlich Interessierten. Es lohnt sich also, einen Stopp am Stand des Schatzkammervereins einzulegen. Dort kann man außerdem in diesem Jahr Kerzen mit weihnachtlichen Motiven aus dem Bestand der Schatzkammer erwerben.