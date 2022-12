Bühnen-Comeback für die Spielschar

Die Kolping-Spielschar startet einen neuen Versuch, wieder ein plattdeutsches Stück in Everswinkel auf die Bühne zu bringen. Britta Becker, Bernhard Stumpe, Addi Fiege, Charly Hillebrandt, Günter Glose, Katja Becker, Johannes Rieping, Erich Heitmann, Mechthild Gr.Dreimann- Schilling und Mechtild Hagenkötter (v.l.) sind in die Vorbereitungen eingestiegen.

Die Mitglieder der Schauspiel-Truppe wollen wieder einmal ein plattdeutsches Stück in Everswinkel auf die Bühne bringen. Mit viel Optimismus und Vorfreude sind im November die Proben für „Dat Schwiegermonster“ gestartet.

Die Kolping-Spielschar wird die Kriminal-Komödie von Viola Schössler in zwei Akten vier Mal aufführen. Die Premieren-Veranstaltung ist für den 18. März um 19.30 Uhr in der Festhalle vorgesehen. Weitere Termine sind für den 19. März (15.30 Uhr), den 24. März (19.30 Uhr), den 25. März (19.30 Uhr) sowie den 26. März (15.30 Uhr) geplant. Gutscheine gibt es auch diesmal wieder passend zu Weihnachten. Sie sind für zehn Euro im Schreib- und Spielwarengeschäft Föllen (Barzahlung) sowie heute auf dem Wochenmarkt erhältlich. Ein Euro von jedem Kartenverkauf soll an die Everswinkeler Initiative „Familien in Not“ gehen. Die Karten, gegen die man die Gutscheine einlösen kann, oder auch so kaufen kann, wird es dann ab 27. Februar auch im Geschäft Föllen geben.

Da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, soll es diesmal im dritten Anlauf gelingen, ein Theaterstück regulär auf die Bühne zu bringen. Charly Hillebrandt als Regisseur kann es kaum erwarten, den Hobby-Schauspielern ohne deren Texte in der Hand die richtigen Abläufe zu vermitteln. Souffleuse Mecki Hagenkötter treibt die Mitspieler an, das Passende im passenden Moment von sich zu geben. „Das Stück selbst ist einmal wieder mitten aus dem Leben gegriffen und verspricht ein bisschen Liebe, ein paar Beseitigungsversuche und derbe Streitigkeiten – es scheint alles ganz normal zu sein in einem kleinen Dorf im Münsterland“, weckt die Kolping-Spielschar Appetit auf den Bühnen-Spaß.

Die Geschichte: Schwiegermutter Paula, die schon mal sagt, was sie denkt, bringt ihren Schwiegersohn Kurt fast um den Verstand. Sie öffnet seine Briefe, Anrufe für ihn werden abgewiesen und zu sagen hat er eh nichts, da er ja als Anlageberater arbeitet aber verschuldet ist. Tochter Waltraut, die sie bei sich aufgenommen hat, nimmt sich extra Urlaub, um eine Eskalation zu vermeiden. Um sich der Schwiegermutter zu entledigen, fällt dem geliebten Schwiegersohn folglich nur ein, dass diese zu beseitigen wäre. Aber wie kann das gelingen? Sein Freund Siggi muss helfen, da er ja mal Elektriker war. Soweit die doch sehr interessante Ausgangslage.

Die Schwester von Waltraut ist Sabine. Sie hat ein Auge auf Siggi geworfen, und vermutlich gilt das auch umgekehrt. Dann gibt es noch Peter, der gerne in der Familie hilft, da er auch gegenüber Paula nicht abgeneigt ist. Und Herbert, der Postbote, ist korrekt und neugierig und soll Inspektor Gernot Bammel – der nicht von ungefähr so heißt – ein wenig helfen. Aber das will er wohl nicht so richtig. Für einige Brisanz und Kurzweiligkeit ist somit gesorgt.