Bunte Vielfalt lockt die Besucher

Das Vitusfest zeigte sich einmal mehr als wahrer Publikumsmagnet. Bei perfektem Wetter war es voll in den Straßen der Innenstadt.

Freuen sich in der IGSE-Picknick-Lounge über kühle, natürlich alkoholfreie, Getränke: Die IGSE-Mitglieder Kai und Kristine Soiron (v.l.) sowie Silvia Kirschke (vom IGSE-Vorstand)

„Ich bin jedes Jahr hier und freue mich so, dass das Vitusfest wieder veranstaltet wird“, sagt Laura Dieckmann und strahlt. Die 24-Jährige ist extra aus Harsewinkel angereist, um die Vielfalt des beliebten Volksfestes nach zwei Jahren Zwangspause wieder zu genießen. Das viertägige Vitusfest punktet stets mit einem bunten Programm aus Flohmarkt, Kirmes sowie Darbietungen und gehört zu den absoluten Höhepunkten Everswinkels.

Am Sonntag ist traditionell Familientag. Genau das Richtige für Claudia Sudmann. Schließlich ist ihre Tochter mit der 15 Monate jungen Enkelin Johanna zu Besuch. „Johanna ist ganz aufgeregt. Hier auf der Kirmes funkelt und blitzt es überall. Das kennt sie nicht“, sagt die stolze Großmutter.

Auch beim Trödelmarkt ist jede Menge los. Die Leute, schlendern an den verschiedenen Ständen vorbei und stöbern mach Herzenslust. Natascha Jüttner hat einen Stand mit Kinderkleidung aufgebaut. Bei der Mutter zweier Töchter ist vor allem die Farbe rosa zu finden. Sie hat am Nachmittag schon einiges verkauft. „Ich bin zufrieden“, freut die Everswinkelerin sich.

„ »Du hast unser Fest weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht« “ Bernhard Rotthege (stellvertretender Bürgermeister)

Vor der Vitusbühne hat sich derweil eine große Menschentraube gebildet. Denn hier wird ein tolles Showprogramm der Tanzgruppen des örtlichen Sportvereins SC DJK geboten. Auch Musik ist hier zu hören. Unter anderem verzückt die 26-jährige Viktoria, die aus der Ukraine geflüchtet ist, ihr Publikum mit Gesang und Melodien aus ihrer Heimat. Tolle Stimme “, zeigt sich ein Besucher beeindruckt.

Dann wird ein Überraschungsgast auf die Bühne geholt. Es ist Ingo Wißmann, der 21 Jahre lang als Organisator die Fäden zum Vitusfest gezogen hatte. In diesem Jahr hatte er sich verabschiedet und die Verantwortung an ein sechsköpfiges Team abgegeben. Am Sonntag wird er dafür von Andreas Enseling (Vorstand IGSE) und dem stellvertretenden Bürgermeister Bernhard Rotthege geehrt. „Du hast unser Fest weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht“, lobt Letzterer.

Viele heimische Vereine präsentierten sich

zudem an diesem Tag. Wie unter anderem die Freie Waldorfschule und das Haus St. Vitus. Auch der Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus, der in diesem Jahr 100. Geburtstag feiert, ist vertreten. Die Mitglieder sorgen mit einer Schaukel für die Kinderbelustigung und haben einen kleinen Schießstand aufgestellt.

Die Feuerwehr hat ebenfalls ein Jubiläum zu feiern. Seit 140 Jahren besteht die Wehr. Da sollte es natürlich zum Fest etwas Besonderes geben. Und zwar unter anderem eine Besichtigung des Rettungswagens, eine Löschübung für Kinder und ein Wettbewerb, bei welchem die Drehleiter per Muskelkraft über 50 Meter zu ziehen.

Am verkaufsoffenen Sonntag herrscht außerdem in den Geschäften großer Andrang.