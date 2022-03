Buntes Mai-Fest lockt auf den Magnusplatz

Zum 100-jährigen Bestehen des Bürgerschützen- und Heimatvereins St. Hubertus in diesem Jahr sind verschiedene Arbeitsgruppen mit über 60 ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins tätig. Nach den Einblicken in diverse Gruppen wird nun über die letzten beiden Arbeitsgruppen berichtet. Nicht nur beim Schützenfest wird einiges geboten, sondern es werden auch Veranstaltungen in der Gemeinde außerhalb des Schützenfestes veranstaltet.

So kümmert sich eine weitere Arbeitsgruppe um „Veranstaltungen in der Gemeinde“. Am 30. April und 1. Mai wird es das erste Everswinkeler Maifest auf dem Magnusplatz geben. Veranstaltet wird dieses gemeinsam vom BSHV und dem Löschzug der Feuerwehr Everswinkel. Am 30. April startet um 17 Uhr die Mai-Nacht mit der Band „Two4you – die kleinste größte Band der Welt“ auf der großen Bühne auf dem Magnusplatz. An den Getränkeständen übernehmen Mitglieder des BSHV und der Feuerwehr den Getränkeverkauf. Zudem bieten örtliche Imbissbetreiber und Restaurants ausgewählte Speisen zur Stärkung an.

Am Sonntag, 1. Mai, ist der Familientag mit buntem Bühnenprogramm der Everswinkeler Kindergärten, Tanzgruppen, Grundschule und weiteren Akteuren vorgesehen. An beiden Tagen werden auch verschiedene Touren wie etwa eine Kirchturmbesichtigung, alte Schützenplätze, Feuerwehrplätze und Kneipen in Everswinkel zu Fuß oder mit fahrbarem Untersatz angeboten.

Zum Abschluss des Schützenjahres wird es diesmal kein Hubertusfest geben, sondern hier kümmert sich die Arbeitsgruppe „Jubiläumsball“ um einen festlichen Abend in stilvollem Ambiente. Der soll in der Festhalle stattfinden.

Weitere Informationen rund um das Jubiläum sind auf der Homepage des Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus Everswinkel (www.bshv-everswinkel.de) oder auf der Facebook-Seite zu finden. Alle Organisatoren freuen sich auf ein tolles Jubiläumsjahr mit vielen Aktionen und hoffen, dass die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Planungen machen wird.