Butter, Muckefuck und Jazz-Klänge

Erst Butter-Herstellung und Muckefuck, anschließend ein stimmungsvolles Konzert mit dem „Sidewalk Orchestra“ aus Osnabrück: der Heimatverein und der Kulturkreis Everswinkel laden gleich mit zwei Programmpunkten zu einem Besuch im Mitmach-Museum am 22. Mai ein. Beide führen zurück in eindrucksvolle vergangene Zeiten.

Von der Milch zur Butter – dieser alte Arbeitsprozess wird am Sonntag am Mitmach-Museum demonstriert.

Mit einem Doppelprogramm startet der Heimatverein im Mitmach-Museum an diesem Sonntag (22. Mai) in die zweite Runde der Saison-Veranstaltungen. Ab 14 Uhr wird der Weg von der Milch zur Butter demonstriert.

Zum Einsatz kommen zunächst die handbetriebenen Milchzentrifugen, mit denen die Sahne von der Magermilch getrennt wird. Danach wird die Sahne, auch Rahm genannt, in den Stampf-, Schlag- oder Rollbutterfässern verbuttert. Diese beiden Schritte der Milchverarbeitung erfolgten früher auf fast allen Höfen mit Milchviehhaltung, bevor sie später in die Molkereien verlagert wurden, teilen die Veranstalter mit.

Parallel wird nach altem Hausrezept aus Roggen der bekannte Muckefuck geröstet. Dieser Kaffee-Ersatz – auch als Bohnenkaffee der armen Leute bezeichnet – kann anschließend zum selbst gebackenen Steinofenbrot probiert werden.

Musik wie im alten New Orleans

Danach folgt ab 17 Uhr der zweite Programmpunkt: Der Heimatverein und der Kulturkreis Everswinkel laden ein zu einem Nachmittag mit guter Laune und dazu passender Musik. Der Kulturkreis hat dazu das „Sidewalk Orchestra“ aus Osnabrück gewinnen können. Überall, wo mit gutem Wetter und ebenso guter Laune im Freien gefeiert wurde, wurde auch schon immer im freien Musik gemacht. Das war auch auf den Straßen und Plätzen des alten New Orleans so üblich. Viele Musiktraditionen trafen dort aufeinander, wurden miteinander vermischt und in etwas völlig Neues verwandelt, macht der Kulturkreis in der Konzertankündigung deutlich. Da wurde vor allem zu jeder sich bietenden Gelegenheit paradiert und getanzt, und so entstanden die berühmten „Marching-Bands” als eine der Urzellen des Jazz.

Vor einiger Zeit haben sich die Musiker zusammengetan und die Vorzüge dieser Form der „Straßenmusik” für sich wiederentdeckt. Ohne aufwendige Bühnen- und Anlagentechnik spielt das „Sidewalk Orchestra“ die fröhlichen und sentimentalen Klassiker der goldenen Jahre des frühen Jazz, und dies am liebsten mitten im Publikum oder auf einem improvisierten Podium – akustisch unverstärkt ohne Nutzung einer Steckdose. Als Erinnerung an die frühen Jahre des Jazz treten die Musiker im traditionellen Outfit dieser großen „Marching Bands” auf, um gemeinsam mit dem Publikum die Schlager und Jazz-Standards der Charleston-Ära neu, unmittelbar und wer will sehr persönlich und intensiv zu erleben. Ein Beweis, dass diese Musik nichts von ihrem mitreißenden Charme verloren hat. Der Eintritt dazu ist frei.