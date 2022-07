Chance auf eine größere Lösung

Noch ist der Bereich ortsauswärts an der Kreisstraße 19

3684 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Auf ihnen sollen nach den derzeitigen Plänen einmal 90 Kinder untergebracht werden. Aufgeteilt auf zwei Gruppen für Kinder bis zu drei Jahre, zwei Gruppen für Kinder über drei Jahre und einer möglichen Gruppe für Kinder von zwei bis sechs Jahren. Everswinkels neuer Kindergarten wird im neuen Baugebiet „Bergkamp III“ entstehen. Derzeit ist die Gemeindeverwaltung dabei, nach möglichen Trägern Ausschau zu halten. Die Ausschreibung läuft, und Bewerbungen sind bis zum 31. August möglich. In Frage kommende örtliche Träger sind überdies angeschrieben worden. Ende September steht die Entscheidung über den künftigen Träger an.

Wie Sozialamtsleiter Jens Linnemann im jüngsten Ausschuss aufzeigte, ergebe sich der Bedarf aus jenen zwei Gruppen der Kita St. Vitus, die derzeit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Bergstraße untergebracht sind, jener Gruppe der Kita Weidenkorb im Stöppkenhues (ebenfalls Bergstraße), „und eine Gruppe kommt aus dem neuen Baugebiet. Somit ergibt sich die Chance, eine größere Kita dort zu errichten.“ Bürgermeister Sebastian Seidel erklärte, das Grundstück sei Eigentum der Gemeinde und solle an den künftigen Träger veräußert werden. „Zielmarke sollte sein, die Vorstellung der Träger mit den besten Bewertungen im Ausschuss am 28. September – damit wir irgendwann auch die Kita gebaut bekommen.“

CDU-Ratsherr Bernhard Rotthege stellte mit Blick auf das Verfahren die Frage, „muss das alles so schnell gehen?“ Hinterher stehe schon die fertige Kita auf dem Gelände, aber noch kein Wohnhaus. Linnemann beruhigte. „Ich gehe davon aus, dass vor Mitte nächsten Jahres nichts passiert. Wir wollen aber früh genug am Start sein; denn das ist ja auch ein ordentliches Projekt mit zirka 700 Quadratmetern Spielfläche.“ Seidel gab überdies zu bedenken, dass man ja noch nicht wisse, wie man es vermarktet bekomme. „Interesse zu zeigen ist das eine, eine Finanzierung stehen zu haben, das andere.“ Gerade jetzt, wo die Zinsen wieder anziehen.

Für Wolfgang Effing (FDP) war die Sache indes gänzlich nachvollziehbar. „Ich finde dieses frühzeitige Verfahren gut. Kita-Plätze werden in Everswinkel benötigt. Wir können froh sein, dass wir derzeit noch die Ausweichquartiere haben.“ Auch Magdalene Wierbrügge bezeichnete es als „wichtig, dass wir frühzeitig ins Verfahren einsteigen. Das hatten wir noch nie, das ist für uns alle neu“, blickte sie auf dieses Projekt. Der Beschluss erfolgte einstimmig.