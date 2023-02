Chanson-Abend im Renaissance-Saal

Dieses Mal wird es in Alverskirchen sein, im stilvollen Ambiente des Gutshauses Brückhausen (Holling 6). , 48351 Alverskirchen). Dort wurden schon einige musikalische Genüsse serviert. Der Chansonsänger, Komponist und Interpret des klassischen französischen Chansons hat mit dem Programm „La Crème de la Crème“ eine Auswahl seiner persönlichen Lieblingslieder zusammengestellt, zu denen natürlich auch unvergessene Höhepunkte der Chansongeschichte gehören.

An dem Abend werden die Erfolge von Aznavour, Brel, Bécaud, Piaf, Trenet, Vian und ganz besonders Brassens, mit dessen Chansons Séférians Karriere begann, zum Leben erweckt. Die Besucher dürfen sich auf eine durch viele Jahre Bühnenerfahrung gereifte Künstlerpersönlichkeit freuen. Séférian gibt jeder Interpretation seine eigene Note und nicht zu vergessen dessen eigene Chansons, mit denen er in Frankreich den größten Erfolg hat und die natürlich nicht fehlen dürfen. Jean-Claude Séférian wird dabei von seiner Frau Christiane Rieger-Séférian am Klavier begleitet.

Obwohl Séférian schon von Kind auf sang, studierte er zunächst in Nizza klassische Musik im Fach Klavier und schloss seine Studien in Münster ab. Erst der Tod seines Idols Georges Brassens 1981 brachte den professionellen Pianisten dazu, mit seinem Hobby, dem Singen französischer Chansons, sein Berufsfeld zu erweitern. Nach solistischen Anfängen und verschiedenen Formationen fand er in seiner Frau, dem Jazz-Saxofonisten Jan Klare und dem Akkordeonvirtuosen Piotr Rangno seine bevorzugten Begleiter. Saarländische Chansonfest.

Als Interpret von Jacques Brel war Jean-Claude Séférian zu Gast beim größten Brel-Festival in St. Pierre-de-Chartreuse und auf dem Schleswig-Holstein-Musik-Festival. Neben der eigenständigen Interpretation klassischer Chansons ist Séférian ein besonders in Frankreich geschätzter Komponist und Interpret eigener Chansons, zusammen mit dem Texter Solamens, der die gemeinsamen Werke regelmäßig dort auf die Bühne bringt. Jean Ferrat, die Fachzeitung „Chorus“ und das saarländische Chansonfestival „Perspectives“, wo er den „Prix du Public“ gewann, heben die Interpretation seiner Chansons lobend hervor. Der Künstler ist einer der wenigen authentischen Protagonisten des Chansons und in ganz Deutschland bei französischen Kulturinstituten und deutsch-französischen Gesellschaften gefragt. Seine regelmäßige Präsenz in Radio und Fernsehen dokumentieren sein künstlerisches Gewicht.

Beginn des Konzertes im Gut Brückhausen ist um 20 Uhr, Einlass 19.30 Uhr. Karten für dieses exklusive Konzert zum Preis von 18 Euro, ermäßigt 14 Euro, gibt es in der Buchhandlung Föllen in Everswinkel und unter www.localticketing.de