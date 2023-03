Comeback für „Bühne frei!“

Der Sassenberger Gitarrist Christian Rennemeier, der Oelder Hobby-Lyriker Bertold Vilbusch, die A-capella-Gruppe „Genauso“ aus Münster sowie die Telgter Cover-Band „Tues5“ waren die letzten Gäste bei „Bühne frei!“ im Gasthof Diepenbrock. Zunächst machte die Corona-Pandemie weitere Ausgaben des beliebten Bühnenspektakels unmöglich, dann hakte es personell beim ehrenamtlichen Orga-Team. Inzwischen sind es drei Jahre Pause geworden. Dass es aber Hoffnung auf ein Comeback von „Bühne frei!“ gebe, hatten bereits der Kulturkreis-vorsitzende Ronald Fernkorn und Henrik Leidreiter vom Vorstand in der Kulturausschusssitzung am 30. November vergangenen Jahres angekündigt. Da hielt man noch Ausschau nach neuen Helfern fürs Orga-Team, nach neuen Räumlichkeiten und nach Künstlern für kommende Veranstaltungen.

Mittlerweile scheinen die Aufgaben weitgehend gelöst zu sein, denn der Termin für die erste neue Ausgabe steht: Am 20. April ist die Bühne wieder frei für Musiker, Literaten und Co.. Ein neues Orga-Team hat seine Arbeit aufgenommen, wie der Kulturkreis auf seiner Facebook- und seiner Homepage mitteilte. Ehrenamtliche, die sich bei der Programmplanung, Anmoderationen, Auf- und Abbau der Bühnentechnik, Durchführung der Licht- und Tontechnik oder beim sonstigen Auf- und Abbau einbringen möchten, sind weiter willkommen und können sich bei Sven Gröner melden ( 0157/54 07 22 89).

Die Raumfrage ist vorläufig beantwortet – und zwar mit einer Kombination mehrerer Locations. Während „Bühne frei!“ jetzt im Grothues-Saal stattfinden wird, treten Jean-Claude Séférian am 10. März im Gutshaus Brückhausen, die „Zwillinge Jazz-Universität“ am 23. April am Mitmach-Museum, das Theater ex libris mit dem Live-Hörspiel „Dracula“ am 26. Oktober in der Waldorfschule und die Figuren von Petterson und Findus am 5. November in der Festhalle auf. Zwei bis drei „Bühne frei!“-Ausgaben sind für dieses Jahr angedacht, Termine und Veranstaltungsorte sind noch offen.