Comeback für den Straßenkarneval

Am 19. Februar soll er wieder rollen, der Everswinkeler Straßenkarneval. Wie die Everswinkeler Karnevalsgesellschaft vermeldet, ist die Vorbereitungsphase für den 46. Karnevalsumzug im vollen Gange, die Anträge bei Gemeinde und Kreis sind gestellt. In rund sechs Wochen feiert das närrische Treiben auf den Straßen ein Comeback.

„Bundes- und Lokalpolitik haben schon bei vielen Vereinen den Anreiz für Themen gegeben“, so die EKG. Auch in diesem Jahr hofft sie auf viele bunte Wagen und Fußgruppen und natürlich zahlreiche Besucher am Straßenrand. An die aktiven Teilnehmer der vergangenen Jahre wurden, soweit die E-Mail Adressen bekannt sind, die Unterlagen verschickt.

Rückfragen können per Mail an ekg-everswinkel@gmx.de gestellt und Anmeldeformulare angefordert werden. Meldeschluss ist am 10. Februar. Schon Montag, 9. Januar, findet um 19.30 Uhr im Pfarrheim die Wagenbau-Sitzung, sprich die Info-Veranstaltung zum Karnevalsumzug statt. Am 4. Februar bietet die EKG wieder eine TÜV-Prüfung für Karnevalswagen beim Betrieb Uennigmann (Boschweg 9) an.