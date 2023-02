Comeback mit dem "Schwiegermonster"

Die Kolpingspielschar will mit dem neuen Stück „Dat Schwiegermonster“ wieder an bisherige Erfolge anknüpfen. Die Kriminal-Komödie von Viola Schössler, die von Ludger Quiterns ins Münsterländer Platt übersetzt worden ist, hat alle guten Zutaten für ein mitreißendes Theaterstück.

Kolping-Spielschar will nach Zwangspause an Erfolge anknüpfen

Von Anfang setzt das sogenannte „Schwiegermonster“ Paula (Britta Becker) ihren Schwiegersohn Kurt (Johannes Rieping) unerbittlich zu und zieht alle Register der Sabotage. So kann er nicht wie geplant als Vermögensberater in die Selbstständigkeit starten. Also muss die Schwiegermutter einfach mal eliminiert werden. Aber das ist gar nicht so einfach, wie der Zweiakter zeigt. Und dann gibt es noch den Inspektor, der Bammel heißt (Bernhard Stumpe); er hat Angst vor Ratten und springt auf den Stuhl ohne Socken und ohne Schuhe. Postbote Herbert (Addi Fiege) hat es so eilig, dass er nicht auch noch auf das Tempolimit achten kann. Kurts Frau Waltraut (Katja Becker) ist in den Augen ihrer Mutter ein Wunderkind, da sie mit sechs Jahren schon so viel wusste wie heute. Sabine, ihre Schwester (Mechthild Gr. Dreimann-Schilling) fällt in Ohnmacht, weil sie durch einen Anschlag hätte sterben können. Siggi Petersen (Erich Heitmann) flirtet mit Sabine, hat sie aber beinahe auf dem Gewissen. Und dann gibt es noch Peter Trautjohann (Günter Glose), Pensionär, der liebestrunken durch den 2. Akt wankt. . .

Bühnenaufbau der Kolping-Spielschar für das diesjährige Stück - hier mit Addi Fiege. Foto: Kolping-Spielschar

Erstmalig gibt's den „Schwatten Friedag“ (twee halen, ene betahlen, nur an der Abendkasse) am 24. März – ein ermäßigter Eintritt für Neulinge im plattdeutschen Theater der Spielschar. Vielleicht überlegt es sich so der eine oder andere, es mal zu versuchen. Auch wenn nicht jedes Wort zu verstehen ist, so zeigen Handlung und Gefühlsausbrüche der Laiendarsteller doch, worum es geht. Durch viele Lacher und Situationskomik kommt jeder auf seine Kosten.

2020 hatte das Stück „Dat Spökhuus“ es durch Corona nur zu einer kleinen familiären Premiere geschafft. Vier Tage zuvor hatte die Gemeindeleitung die Kolpingspielschar zum Gespräch eingeladen, um die Sachlage zu erörtern. Daraufhin beschloss die Theatergruppe, alle Aufführungen abzusagen. 2021 war nicht dran zu denken zu spielen, und die Theatergruppe blieb bis auf eine Person komplett. „2022 wollten wir mit einem neuen Stück wieder durchstarten, um damit auch den Elan und die Spielfreude weiterhin aufrecht zu halten. Aber schon im Ansatz zeigte sich im Herbst 2021, dass dies Unterfangen nur unter sehr viel Auflagen und Einschnitte zu realisieren wäre“, sagt Bernhard Stumpe.

Nun aber ist es endlich geschafft, „und wir können das Publikum wieder mitnehmen in eine Geschichte, in der auf Platt vieles ausgesprochen wird, was man im Hochdeutsch nicht mal denken darf.“ Aufführungstermine sind am 18. März (19.30 Uhr, (Premiere mit Sektempfang), 19. März (15.30 Uhr), 24. März (19.30 Uhr), 25. März (19.30 Uhr) und 26. März (19.30 Uhr).

Der Kartenvorverkauf beginnt Montag, 27. Februar , ab 10 Uhr für zehn Euro im Schreib-und Spielwarengeschäft Föllen (Vitusstraße 4). Von jeder Eintrittskarte geht ein Euro an die Everswinkeler Initiative „Familien in Not“. Angebot für Gruppen und Vereine: elf Karten zum Preis von zehn – bei Bernhard Stumpe, 0 25 82/97 52.