Corona beendet vorzeitig den Sommertraum

Manchmal enden Träume plötzlich und zu früh. Der dänische Sommertraum der Ferienfreizeit St. Agatha endet vorzeitig. Statt am Freitag kehren die Kinder bereits am heutigen Mittwochabend (20.7.) nach Alverskirchen zurück. Corona hat den Teilnehmenden und den Betreuern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Schon seit vielen Jahren verbringt die Ferienfreizeit St. Agatha zwei in der Regel unbeschwerte Wochen in Dänemark und erfüllt Kindern im Alter von acht bis 14 Jahren aus Alverskirchen, Everswinkel und Umgebung abwechslungsreiche Sommerträume. Aber aufgrund von inzwischen 15 Corona-Fällen – darunter auch Mitglieder des Betreuer- und Kochteams – muss die Rückreise in diesem Jahr bereits vorzeitig angetreten werden, teilt das Team gegenüber den WN mit. Einige erkrankte Kinder seien bereits in den vergangenen Tagen von ihren Eltern abgeholt worden.

Eine tolle erste Woche hätten die 59 Teilnehmenden sowie das 14-köpfige Koch- und Betreuerteam der Ferienfreizeit noch in Gjerrild Nordstrand erleben können. Dank des hervorragenden Sommerwetters habe die Gruppe in den ersten Tagen täglich den nur 200 Meter entfernten Sandstrand an der dänischen Ostseeküste besuchen und im Meer schwimmen können. Verschiedene Kennenlernspiele, Quiz- und Abendshows, Geländespiele, Workshops, Partys und ein Pizzaabend standen auch auf dem Tagesprogramm. Ein besonderes Highlight sei zudem der Mottotag gewesen, der in diesem Jahr ganz im Zeichen der Olympischen Sommer- und Winterspiele stand. Das Betreuer-Team hatte noch vor der Abfahrt das olympische Feuer in Alverskirchen entzündet und es zum Austragungsort nach Gjerrild gebracht. Unvergessen bleibt sicher auch für die Teilnehmenden der Tagesausflug in das „Djurs Sommerland“, größter Freizeitpark Dänemarks.

Zum Schwimmen und Sonnenbaden lud der tolle Sandstrand ein. Foto: privat

Am Ende der ersten Woche seien dann die ersten Kinder und Betreuer positiv getestet und dann umgehend isoliert worden. „Wir haben am Samstagmorgen gemeinsam mit den Verantwortlichen des Notfalltelefons des Kreises Warendorf die Entscheidung getroffen, eine vorzeitige Rückkehr nach Alverskirchen anzustreben“, erklärt Regine Lauhoff, Leiterin der Ferienfreizeit. Das Risiko sei zu groß, dass die Versorgung und Betreuung aller Teilnehmenden dadurch beeinträchtigt würden. Und: „Wir wollen eine sichere Rückreise für die Kinder gewährleisten“, wie Betreuer Henri Vogt im Telefongespräch mit den WN betont. Über die Entscheidung seien alle Eltern bereits am vergangenen Samstag telefonisch informiert worden. Darüber hinaus stand in Everswinkel eine Ansprechperson, die Tag und Nacht für die Eltern erreichbar war, zur Verfügung.

„Der Beschluss der vorzeitigen Abreise erwies sich aufgrund der weiteren Fälle an den kommenden Tagen als weitsichtig und richtig“, lautet das Fazit der Organisatoren. Gemeinsam mit dem Busunternehmen „Engel-Reisen“ habe man dann eine Lösung gefunden, dass die Gruppe bereits am heutigen Mittwoch gegen 20 Uhr wieder in Alverskirchen eintreffen wird. Ehemalige FFA-Betreuer nehmen den Reisebus im Gewerbegebiet „Kleikamp“ in Empfang und stehen dort als Ansprechpersonen für die Eltern zur Verfügung. Am Dienstag hatten sich noch drei Alverskirchener auf den Weg nach Dänemark gemacht, um die noch gesunden Mitglieder des Betreuer- und Kochfrauenteams beim Packen, Aufräumen und Putzen am Mittwoch zu unterstützen.

Das Betreuer-Team hatte auch für die zweite Woche ein buntes Programm geplant. „Wir haben hier die Sicherheitsmaßnahmen weiter verstärkt, kleinere Bezugsgruppen gebildet und die Testkapazitäten noch einmal ausgeweitet, um das Programm für alle Gesunden – so gut wie möglich – weiterzuführen“, erklärt Regine Lauhoff weiter, die sich „sehr stolz“ auf das Betreuer-Team zeigt. Am Bergfest-Tag gab‘s ein großes Büfett, die Kinder mussten beim Improvisationstheater einen Mord aufklären, verschiedene Workshops und Spiele wurden in Kleingruppen angeboten. Zudem standen weitere Strandimpulse, eine Abendshow und eine Wanderung zu den wunderschönen Klippen von Gjerrild auf den Tagesplänen. Ferienfreizeit-Leiter Bernhard Lauhoff dankt allen Eltern, „dass sie uns in den letzten Tagen ihr Vertrauen geschenkt und Ruhe bewahrt haben. Wir haben gehofft, dass wir allen Kindern einen unvergesslichen Sommertraum ermöglichen können, aber auf das Corona-Virus haben wir leider keinen Einfluss.“ Man müsse das Beste aus den Gegebenheiten machen und sei froh, dass sich alle Kinder täglich neu auf die Situation eingelassen und eingestellt hätten. Sein Blick geht nach vorn: „Wir haben noch so viele tolle Ideen – dann halt erst bei der Ferienfreizeit 2023.“