Countdown fürs Schützenfest läuft jetzt

Am ersten Juli-Wochenende ist es so weit: 100 Jahre Bürgerschützen- und Heimatverein gilt es zu feiern. Der Countdown bis zum Fest wird von der Arbeitsgruppe „Dorfschmuck“ punktuell begleitet.

Das Vereinsjubiläum 100 Jahre Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus steht an, und das Jubiläums-Schützenfest am ersten Juli-Wochenende rückt näher. Die Arbeitsgruppe „Dorfschmuck“ des BSHV um Heino Hellmers hat Großflächenplakate an sechs Standpunkten an Einfallstraßen sowie am Schützenplatz aufgestellt.

Die Fotos stammen aus dem BSHV-Archiv von Kalli Kukuk, bei der grafischen Gestaltung unterstützte Ehrenmitglied Franz-Josef Rutsch. Der BSHV schmückt das Dorf zudem mit Hinguckern, wie Strohpuppen, Plakaten und Fahnen. Das Bild zeigt (v.l.) Christoph Weiß, Bernd Henrichs, Markus Rottwinkel, Heino Hellmers, Thomas Hollmann, Andre Roggenland und Thomas Wellenkötter.