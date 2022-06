Dank an die engagierten Bezirkshelferinnen

Überraschungsgast „Usse Mia“ alias Maria Kissenkötter brachte die KFD-Frauen auch in Bewegung.

In der KFD ist es guter Brauch, einmal im Jahr die aktiven Frauen zu einer Dankeschön Veranstaltung einzuladen. Denn was wäre die Katholische Frauengemeinschaft ohne ihre Bezirkshelferinnen? Die Bezirkshelferinnen sind die Verbindungsstelle zwischen dem Leitungsteam der KFD und den Mitgliedern und zugleich die direkten Ansprechpartnerinnen für die Frauen, die in ihren Bezirken wohnen.

Die beiden örtlichen Frauengemeinschaften von Alverskirchen und Everswinkel haben kürzlich nun ihre oft langjährigen Mitarbeiterinnen zu einem besonderen Nachmittag ins Vitus-Sportcenter eingeladen. Unter der Leitung von Rita Stalbold und Angelika Philips waren dort die Tische für rund 40 Gäste gedeckt, so dass einem gemütlichen gemeinsamen Kaffeeklatsch nichts mehr im Wege stand. Nach der Stärkung mit selbst gebackenem Kuchen fand sich „unerwartet“ plötzlich noch ein Überraschungsgast ein: „Usse Mia“ alias Maria Kissenkötter war aus Beckum angereist, um die Bezirkshelferinnen mit Geschichten aus ihrem Leben zu unterhalten und insbesondere ihren Ehemann Heinz ganz ordentlich aufs Korn zu nehmen. Aber auch das Publikum wurde in ihre Sketche einbezogen. Spaß und gute Laune waren garantiert.