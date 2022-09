Dankeschön fürs Engagement

Es ist Tradition, dass der Vorstand als Dankeschön für die geleistete ehrenamtliche Arbeit zusammen mit dem amtierenden Thron – diesmal mit Kaiserin Heidi Rutsch nebst Königsgemahl Franz Josef Rutsch – eine gesellige Radtour mit anschließendem Grillabend organisiert.

Das Orga-Team, bestehend aus Lasse Lohmann und Torsten Wells, plante für die 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr eine Route mit Zwischenstopp auf dem Hof Deiters, wo sich die Radfahrer mit kühlen Getränken erfrischen konnten. Nach der Pause und einer Tour über Everswinkels Höfe kamen die Vorstandsmitglieder am Ziel an. Das Orga-Team hatte laut Pressemitteilung weder Kosten noch Mühen gescheut und einen Grillabend auf dem familiengeführten Hof Vincke in Alverskirchen organisiert.

Empfangen wurden die Radler von Christian Vincke, Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebes mit den besonderen Iberico-Schweinen. Für den BSHV organisierte Vincke ein Genuss­event in der dortigen Outdoorküche mit anschließender Betriebsführung. Der Vorsitzende des BSHV, Berthold Buntenkötter, bedankte sich am Rande der Radtour beim Vorstand für die hervorragende Zusammenarbeit und für das Engagement im Verein. Die Schützenschwestern und Schützenbrüder ließen es sich nicht nehmen, das erfolgreich verlaufene Jubiläumsjahr 2022 standesgemäß noch bis in die frühen Morgenstunden zu begießen.