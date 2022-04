Das ganze Jahr über wird gewerkelt

Damit die Holzbänke in und um Alverskirchen wieder in vollem Glanz erstrahlen, haben die Alverskirchener „Bänker“ in die Hände gespuckt und viel Zeit mit Schleifen, Hobeln und Lackieren verbracht. „Die ehrenamtliche Truppe hat jüngst 26 Bänke aufgemöbelt, damit Rad- und Wanderfreunde auch in Zukunft gemütliche Rastmöglichkeiten finden können“, heißt es zu den Aktivitäten in einer Pressenotiz.

Prüfung zweimal im Jahr

Zweimal im Jahr überprüfen Heinz Brockmann, Ernst Wiesmann, Udo Hansel, Heinrich Bäumer, Hubert Herzog, Helmut Fislage, Goswin Bleckmann und Heinz Hegemann die selbst gebauten Holzbänke. Die Witterung hinterlässt an den Eichenbänken teils stärkere Spuren. „Wenn wir die Bänke nicht regelmäßig pflegen und wieder instand setzen, halten sie leider nicht sehr lange“, so Heinz Brockmann.

Die ehrenamtliche Truppe ist das ganze Jahr über mit den Arbeiten rund um die Bänke beschäftigt – und zwar nicht nur mit Wartungen. „Es ist ganz normal, dass die Bänke nach einer Weile ausgetauscht werden müssen“, beschreibt Brockmann. In diesem Jahr würden sogar zehn Bänke neu gebaut werden müssten. In ihrem von der Firma Niehoff bereitgestellten Vereinsheim wird so das ganze Jahr über fleißig gewerkelt.

Das Holz für die neuen Sitzgelegenheiten haben die „Bänker“ in diesem Jahr von der Alverskirchener Familie von Twickel bekommen. „Wir sind sehr dankbar über die großzügige Spende“, so Heinz Brockmann, der einen großen Dank auch an den heimischen Malermeister Wiesmann und an die Münsteraner Firma Brillux richtet, die regelmäßig die Farben für die Anstriche zur Verfügung stellen würden.