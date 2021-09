Finanzchef des Bistums: „Das Kleid ist zu groß geworden“

„Reichtum und trotzdem Unterstützung vom Staat – Die Kirche und das liebe Geld“, so lautete das interessante Thema eines Vortrags, der auf Einladung des Katholischen Bildungswerks im Pfarrheim stattfand. Ulrich Hörsting, seines Zeichens Finanzchef im Bischöflichen Generalvikariat, erklärte an diesem Abend die finanzielle Lage des Bistums Münster. Obwohl es um ein spannendes Thema ging, blieb die Zuhörerschaft mit 13 Personen recht klein.

Gleich zu Anfang gab es keine guten Nachrichten: Zum ersten Mal verzeichnet das Bistum Münster in seinem Gesamtergebnisplan einen Jahresfehlbetrag. Der ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Gesamt-Erträge von 665,4 Millionen Euro und den Aufwendungen in Höhe von 675,8 Millionen Euro. Ein sattes Minus von 10,4 Millionen.

Der Hauptanteil der Erträge kommt aus den Steuern, die die Kirchenmitglieder zahlen – allein bei 435,3 Millionen Euro. „Da sind wir drauf angewiesen. Die Erträge decken rund 88,7 Prozent der unmittelbaren Bistumsaufwendungen“, zeigte Hörsting auf. Und da liegt offenbar auch das Problem, denn bekanntermaßen kehren seit einigen Jahren immer mehr Menschen der Kirche den Rücken. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Unter anderem haben der Kindesmissbrauchsskandal sowie die Bau-Ausgaben am Limburger Domberg durch Bischof Franz-Peter Tebartz van Elst dem Ruf der katholischen Kirche sehr geschadet. Auch die Pandemie setzt dem Bistum ordentlich zu. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Kirchensteuer auch aufgrund der demografischen Entwicklung sowie in Abhängigkeit der Austritte deutlich geringer ausfallen wird. Das Kleid ist zu groß geworden“, zeigte Hörsting sich nicht sehr zuversichtlich und fügte an, diese Probleme hätten alle Bistümer. Sie müssten darauf achten, deutlich weniger auszugeben, denn sie könnten sich vieles nicht mehr leisten. Auch müssten sie einen Blick auf Bildungshäuser und Einrichtungen werfen, die bei Weitem nicht kostendeckend seien.

30 Schulen mit etwa 38 000 Schülern und Schülerinnen in bischöflicher Trägerschaft gibt es im Bistum, und da fließen insgesamt 32 Prozent der Gelder (Gesamtausgaben knapp 204 Millionen Euro) auch hin. Ebenso verursachen die Tageseinrichtungen reichlich Menge Kosten. 45 000 Kinder besuchen die rund 670 Kitas und werden dort von über 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Rund 26 Millionen Euro aus Kirchensteuermitteln fließen jährlich für die Betriebskosten in die katholischen Tageseinrichtungen für Kinder.

Der Löwenanteil liegt aber mit 225 Millionen Euro in den Aufwendungen für die Pfarreien. Laut Gutachten erwartet das Bistum Münster bis 2025 ein Defizit von 32,7 Millionen Euro. Derzeitig erarbeiten die Fachleute einen Maßnahmenkatalog für einen speziellen Spar- und Strategieprozess.