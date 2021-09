„Den Ballast von der Seele laufen“

EverSwinkel

„Pilgern ist in, sich auf den Wegmachen ist sehr beliebt, an einer Wallfahrt teilzunehmen ist ein Hinweis für das Unterwegssein der Christen als Volk Gottes“, heißt es in einer Pressemeldung des Kirchengemeinde St. Magnus–St. Agatha. Es sei „eine gute Tradition, einmal jährlich, singend und betend zur Muttergottes nach Telgte zu wallfahren.“ Am Samstag steht die Telgter Wallfahrt an.