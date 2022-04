Den Frauenfußball weiter stärken

Ein Teil der Damenmannschaft der DJK Rot-Weiß Alverskirchen reiste kürzlich zum WM Qualifikationsspiel der DFB-Frauen Nationalmannschaft gegen Portugal nach Bielefeld.

Finanziert wurde die Fahrt durch den Förderverein der DJK RWA. Das Ergebnis zur Freude aller Zuschauer: Deutschland siegte 3:0.

„Die DJK RWA hat den Frauenfußball seit Jahrzehnten erfolgreich in das Vereinsleben integriert und zieht eine positive Bilanz, was Mitgliederzahlen und Perspektive angeht. Es wird jedoch zukünftig sehr wichtig sein, gerade den Spielbetrieb im Jugendbereich zu fördern und am Ball zu bleiben. Gerade im ländlichen Bereich erleben wir seit einigen Jahren eine abnehmende Anzahl von Mannschaften, welche einen Spielbetrieb ermöglichen. Hier sind dann Spielgemeinschaften im Zweifel das einzige Werkzeug um perspektivisch ein sportliches Angebot zu schaffen“, zieht Thomas Seiler, Senioren Obmann eine Bilanz. Die RWA unterstreiche die Wichtigkeit des Frauenfußballs für den Verein und hoffe, mit solchen Aktionen aktiv die Lust auf Frauenfußball und seine weitere Etablierung zu fördern.

Dabei sind die Alverskirchener Damen, so die DJK-Pressenotiz, auch in Social-Media-Kanälen aktiv – und zwar im direkten Austausch mit der Damen National Mannschaft. Via Instagram postete die Damen National Mannschaft einen neuen Fashion Trend (Warme Decke als Rock). Die RWA-Damen merkten darauf in einer Antwort an, dass dieser „Trend“ im Amateursport bereits fest verankert sei , worauf direkt eine Antwort der DFB-Elf folgte.