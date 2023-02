Der erste Schritt zum schöneren Ort

Der Ortskern von Everswinkel mit dem Kirchplatz soll in den nächsten Jahren deutlich an Attraktivität gewinnen.

Denn all' die schönen Maßnahmen und Projekte, die Gemeindeverwaltung und Kommunalpolitik vor Augen haben, summieren sich geschätzt auf mehr als 4,2 Millionen Euro. Nach derzeitigem Preisniveau, wohlgemerkt. Das ISEK, das wiederum auf den Erkenntnissen aus dem Gemeindeentwicklungs-Konzept aufbaut und einen insgesamt über 21 Hektar großen zentralen Bereich Everswinkels umfasst, steht. Es wurde gemeinsam mit dem Fachbüro „energielenker“ und in Absprache mit der Bezirksregierung sowie dem NRW-Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr erarbeitet. Frederic Hoogen vom Büro „energielenker“ stellte es in großen Linien im Planungsausschuss vor. „Das Ganze steht unter dem Leitbild der Stärkung des Ortskerns, und dafür sind einige wichtige Schritte in Zukunft zu gehen“, unterstrich er. „Das ISEK ist der Schritt, um in die Städtebauförderung zu kommen.“ Den Antrag auf Städtebauförderungsmittel will die Gemeinde im September stellen.

„ Man muss den Kirchplatz in seiner Gesamtheit neu denken. “ Frederic Hoogen, Büro "energielenker"

Stichworte für die Attraktivierung des Ortskerns sind vor allem der Kirchplatz, der Magnusplatz, Wegeverbindungen und einiges mehr. Hoogen empfahl noch einmal eindringlich „ein einheitliches Gestaltungskonzept für den Ortskern – für einen Ortskern aus einem Guss“. Den einen Guss soll ein durchzuführender städtebaulicher Wettbewerb zur Ortskerngestaltung gewährleisten. Durchgeführt wird er als Realisierungswettbewerb durch ein zu beauftragendes Büro. Gemeinde und Politik erhoffen sich davon ein „umsetzungsfähiges Konzept zur einheitlichen Attraktivierung des Areals rund um den Kirchplatz, den Magnusplatz sowie die Vitusstraße“. Bernd Schumacher, Abteilungsleiter Umwelt und Tiefbau in der Gemeindeverwaltung, stellte klar: „Über einen Wettbewerb bekomme ich viel mehr Büros rein als durch eine normale Ausschreibung. Und wir können den Prozess steuern.“

Der Heimathaus-Garten soll zum Aufenthaltsbereich werden. Foto: Klaus Meyer

Im Zuge der ISEK-Erarbeitung wurde eine umfassende Bestandsaufnahme des Quartiers vorgenommen mit Benennung der Stärken und Schwächen sowie der Potenziale. Die Erkenntnisse aus diesem Prozess münden in entwickelten Maßnahmen, die kurz-, mittel- oder langfristig zu realisieren sind. Mehr Aufenthaltsqualität ist das erklärte Ziel. Das Areal rund um den Kirchplatz soll zum „ruhigen und attraktiven Treffpunkt“ werden. Mehr Beleuchtung, mehr Begrünung, Möblierung, ein Durchgang der Kirchenmauer zur Vitusstraße, eventuell Außengastronomie – das sind die Stichworte dabei. „Diese Maßnahme soll bei der Umsetzung höchste Priorität haben und als erstes angegangen werden“, heißt es seitens Planer und Gemeinde.

Die Vitusstraße werde heute dem Anspruch einer attraktiven Eingangssituation nicht gerecht und sei bislang ausschließlich auf den Autoverkehr zugeschnitten. Mit einer Neugestaltung und Steigerung der Aufenthaltsqualität der Straße solle die Einzelhandelsfunktion des Ortskerns wieder gestärkt werden. Auch eine zeitlich beschränkte Fußgängerzone sei denkbar.

Dritte „Baustelle“ ist der Magnusplatz, der – abgesehen von wenigen Veranstaltungen – als recht tot empfunden wird. Gleichwohl habe er vor allem durch die Nähe zu Rathaus und Geschäften „ein hohes Entwicklungspotenzial“. Was möglich ist, soll der Wettbewerb zeigen. Klar ist auch, dass das Pättken vom Magnunsplatz, vorbei an Spielplatz und Heimathaus zum Kirchplatz aufgewertet und teilweise verbreitert werden soll.

Das Spielplatz-Gelände soll dabei umgestaltet werden, der Garten des Heimathauses zum hochwertigen Aufenthalts- und Erlebnisraum werden. Auch die Parkplätze Brunnenstraße und südlich des Magnusplatzes hat man im Auge für eine Umgestaltung, gegebenenfalls auch Umnutzung. Verbesserte Fuß- und Radwegeverbindungen, neue Möblierung an den Stellen alter, in die Jahre gekommener Elemente, eine Stärkung der Grünstrukturen und nicht zuletzt ein Hof- und Fassadenprogramm.