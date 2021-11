Der Haushalt 2022 in Zahlen

Die Planung des gemeindlichen Haushaltes war immer schon mit einem Blick in die Glaskugel verbunden. Unbeeinflussbare Rahmendaten konnten sich ändern und das errechnete Zahlenwerk in Teilbereichen wieder zum Einsturz bringen. Daran sind die Bürgermeister der vergangenen Jahre und die Kämmerei schon gewöhnt. Mit der Corona-Pandemie ist allerdings eine weitere, mit vielen Unsicherheiten und Befürchtungen behaftete Unbekannte in der Gleichung hinzugekommen.

Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem der Haushalt davon beeinflusst wird. Die erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus „führen zu zusätzlichen Ausgaben bei gleichzeitig zurückgehenden Einnahmen“, heißt es im Vorbericht zum Etat-Entwurf für 2022. Die Überraschung im laufenden Jahr fiel positiv aus: Mit prognostizierten fast acht Millionen Euro an Gewerbesteuer wird das Ergebnis die Kalkulation vom Dezember vergangenen Jahres um satte drei Millionen Euro übertreffen. Das Fazit von Bürgermeister und Kämmerei: „Insgesamt ist die Haushaltssituation der Gemeinde Everswinkel bislang stabil.“ Die Erkenntnis der Gesamtsituation überrascht dann nicht: „Insbesondere in Krisenzeiten wird kostenbewusstes und vorausschauendes Handeln immer wichtiger, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erreichen.“

Der Haushalts-Entwurf für 2022 weist im Ergebnisplan 20,5 Mio. Euro an Erträgen und 21,8 Mio. Euro an Aufwendungen aus – ein Defizit von rund 1,3 Mio.. Im Finanzplan stehen Einzahlungen in Höhe von 18,14 Mio. Euro Auszahlungen von 20,21 Mio. Euro gegenüber – ein Defizit von 2,07 Mio. Die Allgemeine Rücklage wird durch das stattliche Gewerbesteuerergebnis 2021, mit dem die Ausgleichsrücklage gefüllt wird, nicht angefasst werden müssen. Die Ausgleichsrücklage wird Ende des Jahres wohl einen Bestand von 1,83 Mio. Euro aufweisen. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, der Schuldenstand wird Ende 2021 voraussichtlich bei 1,33 Mio. Euro liegen; eine Pro-Kopf-Verschuldung von 454 Euro. Die Hebesätze von Gewerbesteuer (420 Prozent) sowie Grundsteuer A (255 Prozent) und B (510 Prozent) bleiben stabil.

Größter Ausgabeposten ist natürlich die Kreisumlage, die sich 2022 auf rund 7,7 Mio. Euro hochschraubt. Das ist mehr als ein Drittel der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Dahinter rangieren die Sach- und Dienstleistungen mit diversen Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsposition (4,48 Mio.) und die Personalkosten (4,03 Mio.). Weitere nennenswerte Summen betreffen die bilanziellen Abschreibungen (1,82 Mio.), sonstige ordentliche Aufwendungen (1,25 Mio.), Gewerbesteuerumlage (517.000), Schülerbeförderung (477.000), Trägeranteile Kindergärten (285.000). Etwas mehr als eine halbe Million Euro sind für diverse Planungsprojekte (Bau- und Gewerbegebiete, Ortskern, Kreisverkehr Bahnhofstraße, Alverskirchen Süd, Gemeindeentwicklungs-Konzept, Fahrradinfrastruktur, städtebauliche Konzepte, B-Plan Bergstraße, Sportanlagen, Sanierungsmanagement) kalkuliert. 2,8 Mio. Euro sind für den Erwerb neuer Grundstücke eingestellt. In die Feuerwehr wird weiter investiert. Für die Ersatzbeschaffung der Drehleiter und eines HLF20 sowie das Fahrgestell eines TEO-Tankwagens kommen 1,37 Mio. Euro zusammen. Mit weiteren 250.000 Euro ist der Gebäudeausbau der OGS, mit 450 000 Euro der Neubau der Brücke 4, mit 280.000 Euro der Ausbau der EDV- und IT-Infrastruktur dabei.

Bei den Einnahmen belegen Gewerbesteuer (6,2 Mio. kalkuliert), Einkommensteueranteil (6,06 Mio.) und Grundsteuern (1,79 Mio.) die ersten Plätze. Dazu kommen unter anderem Grundstücksverkäufe (1,77 Mio.) Gebühren und Entgelte (1,21 Mio.), Investitionspauschale (997.000), Ausgleichsbeiträge Baugebiet Bergkamp III (756.000), der Umsatzsteueranteil (756.000), Zuweisungen für laufende Zwecke (560.000), privatrechtliche Leistungsentgelte (550.000), die Konzessionsabgaben Strom, Wasser und Gas (356.000) und die Schulpauschale vom Land (313.000).