Der lange Weg zum deutschen Pass

Die Vitus-Gemeinde ist multinational. Wer einen Blick auf die Landkarte mit den Herkunftsländern der geflüchteten Menschen wirft, die in den vergangenen Jahren hier ein neues Zuhause gefunden haben, kommt auf 25 Herkunfts-Staaten. Everswinkel ist so bunt wie die Flaggen all dieser Länder. Für manche Flüchtlinge war es eine Durchgangsstation, für andere der Zielhafen. Summa summarum waren Ende 2021 in der Gemeinde 251 Flüchtlinge registriert.

Die größte Verbundenheit mit der neuen Heimat zeigt sich wohl darin, wenn die Menschen nicht nur einen Platz in der Gesellschaft gefunden und ihren Weg in Ausbildung und Beruf erfolgreich eingeschlagen haben, sondern wenn sie sich so mit dem Land verbunden fühlen, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft anstreben. 24 696 Einbürgerungen gab es im Jahr 2020 in Nordrhein-Westfalen. Das waren fast 20 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Ein Effekt, der zum Teil laut Statistischem Landesamt auch der Corona-Pandemie und weniger Terminen bei den Einbürgerungsbehörden geschuldet ist. Vor 20 Jahren lag die Zahl der Einbürgerungen in NRW noch bei fast 66000.

Mit fünf Einbürgerungen lag die Gemeinde Everswinkel um drei Personen unter dem Vorjahreswert, aber etwa im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Auch hier lag die Zahl im Jahr 2000 deutlich höher: 17 Einbürgerungen waren es damals. Insgesamt kommt die Gemeinde in den vergangenen 20 Jahren auf 142 eingebürgerte Personen. Landesweit lagen bei der Einbürgerung Menschen mit einer bislang türkischen Staatsangehörigkeit (3108 Personen) an erster Stelle, gefolgt von Menschen mit vormals syrischer (1870) und mit irakischer (1524) Staatsangehörigkeit. Rund die Hälfte aller Einbürgerungen in NRW 2020 waren Personen aus Europa, 32 Prozent hatten einen asiatischen und 13 Prozent einen afrikanischen Hintergrund. Die Statistik der Gemeinde verzeichnet für 2020 übrigens 716 ausländische Mitbürger. Von den 251 registrierten Flüchtlingen stammen die meisten – 111 – aus Syrien. Weit dahinter rangieren der Irak (37) und Afghanistan (22).

Seit Ende November „haben wir mehrere Zuweisungen bekommen“, erklärt Amtsleiter Jens Linnemann auf WN-Anfrage. Die Nationalitäten breit gefächert. Noch reichen die Wohnheim-Kapazitäten der Gemeinde. „Wir kriegen noch alle unter, aber wenn noch einmal ein Schwung kommen sollte, wird es schwieriger.“ Deshalb sei die Gemeinde weiter auf der Suche nach Mietobjekten zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden Flüchtlinge aus der Ukraine sowie der möglicherweise unterzubringenden afghanischen Ortskräfte.

Mit der Einbürgerung hat die Gemeinde verwaltungstechnisch nichts zu tun; sie gibt nur die Anträge heraus. Zuständig ist der Kreis Warendorf. Die Einbürgerung in Deutschland kostet aktuell 255 Euro pro Person und ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. So muss ein unbefristetes Aufenthaltsrecht zum Zeitpunkt der Einbürgerung, eine Blaue Karte EU oder eine befristete Aufenthaltserlaubnis, die zu einem dauerhaften Aufenthalt führen kann, vorliegen. Die Person muss einen acht Jahre währenden gewöhnlichen und rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland aufweisen (eventuell verkürzt nach erfolgreichem Besuch eines Integrationskurses oder bei besonderen Integrationsleistungen). Es müssen ausreichende Deutschkenntnisse vorhanden sein, es darf keine Verurteilung wegen einer Straftat erfolgt sein, das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes muss gegeben sein, die eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts ist zu gewährleisten und die bisherige Staatsangehörigkeit muss in der Regel aufgegeben werden. Und: Der Einbürgerungstest ist erfolgreich zu absolvieren.

Der dient als Nachweis von Kenntnissen der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland und umfasst 33 ausgewählte Fragen aus einem Gesamtpaket von 300 allgemeinen Fragen und zehn Fragen zu dem Bundesland, in dem der Antragsteller lebt. Mindestens 17 Fragen müssen richtig beantwortet sein. Wer das mal mit einem Musterfragebogen ausprobieren will, kann das hier testen:

Interaktiver Musterfragebogen Einbürgerungstest

Interaktiver Musterfragebogen zum Test "Leben in Deutschland"